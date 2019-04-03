"Это издержки производства": Филонов об уголовном деле и обысках в администрации Евпатории

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что предоставит следствию всю информацию, которая понадобится правоохранителям в рамках возбужденного против него уголовного дела.

- Уверен, что после дачи показаний и более подробного рассмотрения документов, многие вопросы, возникшие у следственной группы, прояснятся, или отпадут. Поэтому не "хайпуем", просто спокойно двигаемся, работаем. Это работа, издержки производства, - приводят слова Филонова "Вести-Крым".

Глава администрации Евпатории отметил, что готов ответить перед законом, если следствие и суд признают его виновным.

- Мы здесь все равны, и закон для всех один. Поэтому, если я виноват, готов нести ответственность, наравне с теми, кто, как выяснит следствие, будет виноват, - сказал Андрей Филонов.

Он добавил, что дело завели из-за вопросов с выделением земли и инвестиционными проектами.

Напомним, Филонова обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы. С утра в администрации Евпатории, а также по месту жительства мэра проводятся обыски. Самого Филонова задержали.

СИЛЫ И УВЕРЕННОСТЬ В ПОБЕДЕ

Ранее прокуратура подала иск в суд в отношении Филонова из-за коррупционных нарушений. Евпаторийский городской суд иск удовлетворил и обязал муниципалитет расторгнуть трудовой договор с действующим мэром. Андрей Филонов заявил, что судебное решение необоснованно, он будет подавать апелляционную жалобу в Верховный суд Республики Крым и готов к длительному судебному процессу.

- Как это часто бывает, чтобы доказать и отстоять свою позицию, приходится пройти все судебные инстанции. У меня есть для этого силы, уверенность в победе и, конечно же, закон, который полностью на моей стороне, - отметил градоначальник.

Он также подчеркнул, что судебное решение не означает его автоматического увольнения с занимаемой должности.

Когда стало известно об этом решении, евпаторийские активисты запустили в соцсетях флешмоб #ЯзаФилонова.

ИЗ-ЗА "ТЕСТЯ"?

Напомним, первой "ласточкой" в "деле Филонова" стало представление прокуратуры осенью прошлого года. Тогда в надзорном ведомстве настаивали на увольнении градоначальника, так как он назначил отца своей сожительницы на должность руководителя муниципального казенного учреждения, которое заведует материально-техническим обеспечением работы администрации, в том числе - служебными автомобилями.

Филонов объяснял, что официально не является родственником отцу сожительницы. К тому же, тот работал в указанном предприятии на разных должностях с 2015 года, и до недавнего времени был заместителем директора. А возглавил предприятие только после того, как предыдущий руководитель ушел по собственному желанию.

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