ФСБ проводит обыски в администрации Евпатории, мэра обвиняют по уголовной статье

В отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова возбудили уголовное дело. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Дело ведет следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В настоящее время силовики проводят обыски по нескольким адресам в Евпатории.

- 3 апреля 2019 года по месту жительства подозреваемого, в администрации города Евпатории и по иным адресам проводятся следственные действия, - сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ.

Если Филонова признают виновным, ему грозит от трех до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать управленческие должности.

ПО НЕДОВЕРИЮ?

Напомним, 2 апреля Евпаторийский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал муниципалитет расторгнуть трудовой договор с Филоновым. По словам самого мэра, иск был подан порядка месяца назад после того, как горсовет не отреагировал на представление надзорного ведомства, поданное еще осенью прошлого года. Тогда прокурор предложил депутатам уволить градоначальника по недоверию за коррупционное деяние.

В частности, прокуратура обвиняла Филонова в несоблюдении коррупционного законодательства: он подписал назначение отца своей сожительницы на должность руководителя муниципального казенного учреждения, не сообщив о возможном конфликте интересов. Предприятие заведует занимается материально-техническим обеспечением работы администрации, в их ведении - канцелярия, служебные автомобили.

Андрей Филонов обвинил прокурора в предвзятости и назвал данное дело "чистой воды политикой". Судебное решение он также считает необоснованным и намерен обжаловать его в Верховном суде Крыма.

Во вторник, 2 апреля, мэр сообщал, что намерен прийти в администрацию и работать в обычном режиме.

- Принятое решение не вступило в законную силу и не означает, что я автоматически уволен с занимаемой должности, - разъяснил на своей странице в Facebook градоначальник. - Сообщаю, что завтра все плану, я на работе, ПроФилонить не получится.

Чуть позднее он опубликовал в соцсетях "лайфхак для будущих мэров":

- Если вы собираетесь когда нибудь работать мэром города, то среди многих других личных качеств характера вы в обязательном порядке должны иметь железные нервы и уметь держать удар! - написал во вторник Филонов.

Жители Евпатории запустили в соцсетях флешмоб #ЗаФилонова - с таким хештегом они публикуют сообщения со словами поддержки действующего градоначальника.

СПРАВКА КП

Андрей Филонов - глава администрации Евпатории с 2014 года.

Уроженец Кемеровской области, живет в Евпатории с 1982 года. Получил три высших образования (окончил Международный институт управления, бизнеса и права в Славянске по специальности «менеджер-организатор производства», Таврический национальный университет им. Вернадского по специальности «банковское дело» и Национальную академию госуправления при Президенте Украины в Киеве по специальности «государственное управление»).

Работал заместителем директора по развитию центра молодежных инициатив «Зебра», заместителем директора по развитию ООО «Курорт Донузлав», возглавлял крупную строительную компанию.

Активно пропагандирует спорт. С 1994 по 1998 год - вице-президент крымской ассоциации Айкидо. Инициатор и организатор международного спортивного фестиваля «Спорт против наркотиков». Получил прозвище «Железный мэр» или «IronMэр» после того, как он прошел испытание на выносливость Ironman – за сутки проплыл 3,86 км, затем проехал более 180 км на велосипеде и пробежал марафон (42 км). Это соревнование по триатлону считается одним из самых сложных в мире.

Избирался депутатом Евпаторийского горсовета. Советник Главы Республики Крым по курортам и туризму.

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