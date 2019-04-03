"Обязан прояснить ситуацию": Глава Крыма прокомментировал уголовное дело и обыски у мэра Евпатории

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал обыски, которые сегодня, 3 апреля, проводит ФСБ в администрации Евпатории.

Напомним, в отношении главы администрации Андрея Филонова возбудили уголовное дело по обвинению в превышении полномочий с тяжкими последствиями. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

- Позиция правительства Республики Крым простая – неприкасаемых нет. Федеральная служба безопасности проводит оперативно-следственные мероприятия, направленные на предотвращение хищения бюджетных средств, в результате которых проверяются все без исключения должностные лица, - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что Андрей Филонов должен ответить на вопросы следователей и ждать справедливого решения.

- Он обязан прояснить ситуацию и ответить на все вопросы, которые задают ФСБ и следственные органы. Уверен, правоохранители сделают объективные выводы по допросу Филонова и примут соответствующие решения, - заключил глава республики.

Асенов добавил, что в Крыму будет продолжаться "системная работа по противодействию коррупции". Он заверил, что держит на постоянном контроле расходование бюджетных средств в регионе.

СУД ДА ДЕЛО

За день до того, как силовики нагрянули с обысками администрацию и в квартиру Филонова, Евпаторийский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал муниципалитет расторгнуть трудовой договор с мэром. В прошлом году представители надзорного ведомства вынесли представление с предложением уволить градоначальника по недоверию за коррупционное деяние. Причиной стало назначение отца сожительницы на должность руководителя муниципального казенного учреждения, которое занимается материально-техническим обеспечением работы администрации.

Андрей Филонов намерен обжаловать решение в Верховном суде Крыма.

А У ДРУГИХ?

Как сообщалось, в феврале силовики проводили обыск в управлении ЖКХ керченской горадминистрации. По предварительным данным, ФСБ проверяла документы, связанные с реконструкцией городских парков. Незадолго до этого правоохранители провели проверку на предприятии "Керчьгортранс" и выяснили, что некоторые автобусы простаивают без отдельных деталей, техобслуживание на предприятии некачественно и несвоевременно. Несмотря на это, начальник выпускал такие троллейбусы и автобусы на линию, допускал к управлению водителей в состоянии алкогольного опьянения. После проверки прокуратура возбудила уголовное дело.

А в марте правоохранители задержали чиновника в Феодосии. Обыски прошли в департаменте земельных отношений. В отношении заместителя начальника возбудили дело о получении взятки. Кроме того, в посредничестве во взяточничестве подозревают депутата и сотрудника Феодосийского горсовета.

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