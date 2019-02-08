2019-02-08T14:50:09+03:00
Происшествия

В Керчи ФСБ проверяет управление ЖКХ, изымают документы по реконструкции парков

Все сотрудники сейчас находятся на рабочих местах
Александра КОРШУНОВА
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Город получил серьезное финансирование на ЖКХГород получил серьезное финансирование на ЖКХФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Керчи в коридорах управления жилищно-коммунального хозяйства проводят проверку спецслужбы. При этом все сотрудники находятся на рабочих местах, как и сам начальник - Вячеслав Карпов.

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин рассказал "Комсомольской правде - Крым", что по его данным, проверяются документы, которые связаны с реконструкцией городских парков.

- По информации, которая у меня есть: сотрудники ФСБ действительно проводят проверку, она идет уже достаточно долгий период. Как я понимаю, сейчас изымают документы по реконструкции парков, какие заинтересовали их больше всего, мне трудно прокомментировать. Что касается начальника УЖКХ, то не в сопровождении спецслужб, не задержан, он сейчас на рабочем месте, - отметил КП-Крым Бороздин.

Кстати, обновленный после реконструкции Комсомольский парк открылся в декабре прошлого года. Там установили освещение, скамейки, сделали дорожки, поставили новую детскую площадку и установили видеонаблюдение. На это потратили 68 миллионов рублей.

Напомним, недавно глава города Сергей Бороздин инициировал проверку на предприятии "Керчьгортранс". Оказалось, что некоторые автобусы разукомплектованы, куда подевались детали - неизвестно. Техобслуживание проводилось некачественно и несвоевременно.

А уже после проверки прокуратура возбудила уголовное дело. Обнаружилось, что начальник выпускал на линию технически неисправные транспортные средства, не проводил техосмотр троллейбусов, допускал к управлению водителей в состоянии алкогольного опьянения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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