В Феодосии задержали чиновника
В администрацию города Феодосии на этой неделе, 25 марта, нагрянули правоохранители, которые прямым ходом направились в местный департамент архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципального имущества.
- Задержали сотрудника департамента земельных отношений, - сообщил «КП-Крым» собственный источник. – Вчера в отделе никто не мог работать, потому что изымали документы.
Из-за чего весь сыр-бор, пока неизвестно. К тому же полномочия муниципального чиновника, на которого обратили люди в погонах, весьма ограниченны.
- Вроде как в коррупции обвиняют. Но в тоже время непонятно, зачем давать взятку человеку, который, по сути, ничего не решает?! - отметил источник.
Официальной информации пока же нет.
Нужно напомнить, что в Феодосии нет давно появился новый глава - кресло градоначальника занял Сергей Бовтуненко. Он сменил на этом посту Сергей Фомича, ставшего одной из причин ухода из мэрии исполнительницы хита "Ягода-Малина" Валентины Легкоступовой, возглавлявшей отдел культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU