В Феодосии задержали чиновника

СЕГОДНЯ 15:24 2019-03-26T15:48:55+03:00

В Феодосии проверяют один из отделов мэрии. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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В администрацию города Феодосии на этой неделе, 25 марта, нагрянули правоохранители, которые прямым ходом направились в местный департамент архитектуры, градостроительства, земельных отношений и муниципального имущества.

- Задержали сотрудника департамента земельных отношений, - сообщил «КП-Крым» собственный источник. – Вчера в отделе никто не мог работать, потому что изымали документы.

Из-за чего весь сыр-бор, пока неизвестно. К тому же полномочия муниципального чиновника, на которого обратили люди в погонах, весьма ограниченны.

- Вроде как в коррупции обвиняют. Но в тоже время непонятно, зачем давать взятку человеку, который, по сути, ничего не решает?! - отметил источник.

Официальной информации пока же нет.

Нужно напомнить, что в Феодосии нет давно появился новый глава - кресло градоначальника занял Сергей Бовтуненко. Он сменил на этом посту Сергей Фомича, ставшего одной из причин ухода из мэрии исполнительницы хита "Ягода-Малина" Валентины Легкоступовой, возглавлявшей отдел культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU