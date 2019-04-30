Мэра Евпатории Андрея Филонова отстранили от должности

- Принято решение «О временном отстранении от должности главы администрации города Евпатории Республики Крым Филонова Андрея Владимировича», - сообщила глава Евпатории Олеся Харитоненко на свой странице в соцсетях и объяснила, что мера эта вынужденная, поскольку он сейчас по решению суда находится в СИЗО.

Распоряжение будет действовать «на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от должности с 30 апреля 2019 года».

Но свято место пусто не бывает. И народные избранники утвердили в статусе временного исполняющего обязанности главы администрации города Евпатории утвердили Романа Тихончука. Заодно он стал и заместителем главы администрации.

До этого Роман Тихончук в горсовете Евпатории возглавлял комитета по вопросам курорта, туризма, культуры, молодежной политики и спорта.

Началась вся эта история утром 3 апреля, когда в дом 44-летнего мэра Евпатории Андрея Филонова пришли с обыском сотрудники ФСБ в масках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/701068" frameborder="0"></iframe> Задержание мэра Евпатории Андрея Филонова: Как это было.Видео: УФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополю

В здание администрации глава тоже пришел в сопровождении силовиков, которые провели обыски в самой мэрии, подведомственных учреждениях и там, где жил Филонов раньше и сейчас.

В этот же день мэра задержали, а 4 апреля Киевский районный суд Симферополя избрал чиновнику меру пресечения. Суда Андрей Филонов будет ждать в СИЗО до 31 мая.

Всего на Андрея Филонова завели два уголовных дела, которые объединили в одно производство.

Во-первых, его подозревают в том, что он незаконно изменил вид разрешенного использования ряда находящейся в собственности муниципалитета земли общей площадью около 14 гектаров и затем передал в аренду по заниженной стоимости. Заведено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч.3 ст. 286 УК РФ). Если его признают виновным, то экс-мэр может отправиться в тюрьму лет на 10.

В результате действий главы администрации бюджету города причинен ущерб на сумму порядка 35 миллионов рублей.

Во-вторых, на главу администрации возбудили уголовное по факту безвозмездной передачи коммерческой организации госимущества на сумму почти 44 миллиона рублей. По версии следователей, в начале прошлого года Андрей Филонов одобрил создание МУП «КурортТоргСервис» новой компании - ООО «Лукошко». Новорожденная компания затем безвозмездно, то есть бесплатно, стала хозяйкой порядка десяти объектов муниципальной недвижимости.

- Общая стоимость имущества, переданного коммерческой организации ООО «Лукошко» и внесенного в ее уставной капитал в ущерб интересам городского округа Евпатория составила 43 956 357 рублей, - гласит официальная информация.

Второе уголовное дело заведено за превышение служебных полномочий с причинением тяжких последствий. По п.«в» ч. 3 ст. 286 УК РФ ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Общая сумма ущерба, нанесенная городской казне, составила около 80 миллионов рублей.

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