На главу Евпатории Филонова завели второе уголовное дело

На главу администрации Евпатории Андрея Филонова возбудили еще одно уголовное дело.

- В настоящее время возбуждено еще одно уголовное дело - по другому эпизоду, - сообщил прокурор на заседании Киевского райсуда Симферополя, где Филонову избрали меру пресечения.

Еще одно дело на чиновника завели за превышении полномочий, из-за которого бюджету муниципалитета нанесен ущерб свыше 43 миллионов рублей.

Два уголовных дела объединили в одно производство, сообщил судья Киевского районного суда Симферополя Денис Диденко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/701277" frameborder="0"></iframe> Мэр Евпатории Филонов перед судом: Это все заказная история, будем бороться.Андрей Филонов сделал заявление в Киевском районном суде Симферополя, где ему избирают меру пресеченияГалина КОВАЛЕНКО

Напомним, в Киевском райсуде Симферополя состоялось заседание по избранию для Филонова меры пресечения. Его подозревают в превышении служебных полномочий с тяжкими последствиями (ч.3 ст. 286 УК РФ). За день до этого в Евпатории прошли обыски более чем по 40 адресам, в том числе - в администрации города и по месту жительства мэра.

Как сообщили в ФСБ, по указанию Филонова в Евпатории незаконно изменили вид разрешенного использования некоторых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Их общая площадь - 14 гектаров. В дальнейшем всю эту землю должны были передать в аренду по заниженной стоимости. В результате бюджету города нанесли серьезный ущерб - порядка 35 миллионов рублей.

Защита настаивала на залоге или домашнем аресте, прокуратура - на аресте. Суд согласился с прокурором и взял Филонова под стражу на 1 месяц 28 дней - до 31 мая.

Причем такому решению во многом поспособствовали коллеги Андрея Филонова

- Свидетели Лавренюк ( первый заместитель главы администрации города Евпатории . – От ред.) и Харитоненко ( глава города Евпатория - председатель Евпаторийского горсовета. – От ред.) дали показания по уголовному делу и сказали, что опасаются возможного давления со стороны Филонова, - прозвучало на судебном заседании.

На этом судебном заседание присутствовала группа поддержки Андрея Филонова.

Общественники-активисты из Евпатории смирно и тихо, как и положено, вели себя во время судебного разбирательства и не позволяли себе ничего лишнего.

Машину с Филоновым проводили аплодисментами.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

После вынесения решения о взятии под стражу соратники Филонова вышли на улицу.

И когда микроавтобус, в котором находился глава администрации выехал из двора Киевского районного суда и направился в СИЗО, то группа поддержки начала громко аплодировать: - Ребята, давайте поддержим Андрея Владимировича! Он ни в чем не виноват!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/701309" frameborder="0"></iframe> Общественники пришли на суд поддержать главу администрации Евпатории Андрея Филонова.Группа поддержки проводила аплодисментами автомобиль, который повез Андрея Филонова из Киевского районного суда в СИЗО.Галина КОВАЛЕНКО

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