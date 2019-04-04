В Киевском райсуде Симферополя началось заседание по делу мэра Евпатории Филонова

- Не хочу в СИЗО, где дают баланду. Могу оплатить одиночную камеру. По новым правилам можно, - заявил мэр Евпатории Андрей Филонов перед заседанием.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/701277" frameborder="0"></iframe> Мэр Евпатории Филонов перед судом: Это все заказная история, будем бороться.Андрей Филонов сделал заявление в Киевском районном суде Симферополя, где ему избирают меру пресеченияГалина КОВАЛЕНКО

Вечером 4 апреля его привезли в Киевский райсуд Симферополя. ФСБ завела на чиновника уголовное дело, его подозревают в превышении служебных полномочий с тяжкими последствиями (ч.3 ст. 286 УК РФ). За день до этого в Евпатории прошли обыски более чем по 40 адресам, в том числе - в администрации города и по месту жительства мэра.

Как сообщили в ФСБ, по указанию Филонова в Евпатории незаконно изменили вид разрешенного использования некоторых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Их общая площадь - 14 гектаров. В дальнейшем всю эту землю должны были передать в аренду по заниженной стоимости. В результате бюджету города нанесли серьезный ущерб - порядка 35 миллионов рублей.

Филонова решили не сажать в клетку для подсудимых, так что он разместился за столом вместе со своими адвокатом и общественным защитником, передает корреспондент КП-Крым из зала суда.

Мэра не стали сажать в клетку для подсудимыхФото: Галина КОВАЛЕНКО

Обвинение настаивает на том, чтобы суда Филонов ожидал под стражей. Защита попросила домашний арест или залог. Свою позицию адвокаты аргументируют тем, что в 2016 году Филонов пережил серьезную автомобильную аварию, поэтому у него проблемы с желудочно-кишечным трактом, спаечные процессы. Поэтому мужчине нельзя находиться в закрытом помещении и вести статичный образ жизни.

К тому же, в семье Филонова - трое несовершеннолетних детей, нужно помогать супруге.

- На Украину не сбегу, я уже давно в списках врагов, - заверяет мэр судью.

- Спаечные процессы не входят в список противопоказаний для ареста, - возражает прокурор. - В случае домашнего ареста тоже будут ограничения для физической активности.

- У меня дома беговая дорожка и все оборудование, - парирует чиновник. - Ни для кого не секрет, что я в 2016 году попал в аварию. Внутренности собрали по кускам, и теперь я страдаю спаечной болезнью, которая не лечится, противопоказан малоподвижный образ жизни. Может привести к спайкам, которые потребуют оперативного вмешательства, других способов лечения нет. Поэтому я и веду активный образ жизни, что ни для кого не секрет - по соцсетям можно проследить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/701280" frameborder="0"></iframe> Заседание суда по делу Филонова: Выступление адвоката.Мэру Евпатории избирают меру пресечения в Киевском райсудеГалина КОВАЛЕНКО

Обвинитель сочувствием не проникся и все равно требует ареста.

- Большинство свидетелей по делу являются сотрудниками администрации и опасаются давления, боятся за свою безопасность, - поясняет прокурор.

Андрей Филонов держится на суде спокойно. Даже потребовал принести еще стулья для журналистов. Заседание продолжается.

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