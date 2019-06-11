Экс-мэр Евпатории Филонов снова оспорил свой арест, однако суд оставил его в СИЗО

ДВАДЦАТЬ ДВА СОСЕДА

Экс-мэр Евпатории Андрей Филонов, обвиняемый сразу по двум уголовным делам за превышение должностных полномочий, решил снова оспорить избранную судом меру пресечения и ожидать рассмотрения своего дела не в камере СИЗО, а под домашним арестом. Жалобу рассмотрел Апелляционный суд Республики Крым.

- Мой подзащитный сидит в камере, где находятся еще 20 человек, - объяснил адвокат.

- Двадцать два, - поправил сам Филонов. На заседании он присутствует по видеосвязи.

- Уже вот двадцать два, - продолжил защитник. - Туда не проникает солнечный свет, и даже днем люди вынуждены пользоваться искусственным освещением. У нас есть медицинские документы о том, что подзащитному необходима диета (у Филонова - спаечная болезнь, - ред.), но в СИЗО на это не реагируют пока.

- Я прошу проверить условия содержания в СИЗО, - заявил экс-мэр.

- Пожалуйста, говорите по сути ходатайства, - прервала его судья.

- Хорошо. Почему должны страдать мои дети, если нахождение вне СИЗО никак не повлияет на следствие? Дайте мне возможность (а вы же понимаете, что есть задача продержать меня год), пока идет следствие, общаться с моей семьей. Вчера оказалось, что у меня в камере был человек, который болел туберкулезом, а отселили его только сейчас. Я верю в закон справедливости. Держать меня тут - я считаю это несправедливым по отношению к моим детям, - сказал Филонов.

- Наличие загранпаспорта не означает что человек может скрыться за границей, - подчеркнул адвокат. - А несоблюдение диеты в СИЗО может привести к летальному исходу в любой момент.

ОТКЛЮЧИЛИ ЗВУК

Андрей Филонов начал произносить заключительную речь, но судья удалилась в совещательную комнату, не дослушав обвиняемого.

Во время перерыва экс-мэр попытался поговорить с присутствовавшей в зале женой, но приставы запретили. Бывший чиновник возмутился:

- Дайте ссылки на закон, который запрещает мне общаться?

Наблюдающие за процессом общественники, которые поддерживают экс-мэра и считают обвинения надуманными, подняли настоящий гвалт. Приставы пытались угомонить слушателей и призвать их к соблюдению регламента, однако не удалось. Особо шумных вывели из зала.

Более того: решили выключить звук у телевизора, с помощью которого выходил на связь Андрей Филонов из СИЗО. Обвиняемый продолжил что-то говорить и возмущенно жестикулировать, однако в зале его уже никто не слышал.

Судья вернулась и объявила решение:

- Ходатайство об изменении меры пресечения отклонить, а решение Киевского районного суда оставить в силе на основании... - зачитала служительница Фемиды.

Напомним, ранее Киевский райсуд Симферополя тоже отказал Филонову в домашнем аресте и оставил его под стражей еще на два месяца - до 31 июля.

ЗА ЧТО "ВЗЯЛИ"

Напомним, Андрея Филонова задержали 3 апреля. В администрации, по месту жительства чиновника и еще по двум десяткам адресов, так или иначе связанных с жизнью и деятельностью - тогда еще - градоначальника, прошли обыски.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/701068" frameborder="0"></iframe> Задержание мэра Евпатории Андрея Филонова: Как это было.Видео: УФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополю

На следующий же день суд отправил Филонова в СИЗО. На него завели два уголовных дела по статье "превышение должностных полномочий" (ч.3 ст. 286 УК РФ). Дела объединили в одно производство и рассматривают вместе.

Так, правоохранители подозревают экс-чиновника в том, что он незаконно изменил вид разрешенного использования 14 гектаров земли, находящейся в собственности муниципалитета., и передал в аренду предпринимателям по заниженной стоимости, так что бюджет недополучил порядка 35 миллионов рублей.

Кроме того, по версии следствия, Филонов решил безвозмездно передать коммерческой организации государственное имущество стоимостью почти 44 миллиона рублей.

Общая сумма ущерба, нанесенная городской казне, составила около 80 миллионов рублей. Если Андрея Филонова признают виновным, то он может отправиться в тюрьму лет на 10.

Сам экс-чиновник свою вину не признает и намерен отстаивать свою правоту в суде до последнего. П

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