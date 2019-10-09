В Симферополе и Севастополе 10 октября частично отключат свет

СЕГОДНЯ 19:13 2019-10-09T19:15:20+03:00

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10 октября, в четверг в Симферополе и Севастополе произойдет очередное плановое отключение электроэнергии. "Отключка" небольшая и затронет лишь несколько улиц.

Электричества в столице Республики Крым не будет с 8.00 до 17.00, а в городе-герое с 10.00 до 13.00. В ГУП "Крымэнерго" сообщают, что будут проводить ремонтные работы, а в "ООО Севастопольэнерго" займутся противоаварийной тренировкой персонала компании.

Где в Симферополе не будет света:

улица Севастопольская, 43, 43в, 43б;

улица Кондукторская, 2-36(чет), 1-31(нечет);

улица Чернышевского, 15-17;

переулок Шаталова, 26, 30

Где в Севастополе не будет света:

улица Хрусталева №179, 181, 183

ИСТОЧНИК KP.RU