В Симферополе и Севастополе 10 октября частично отключат свет
10 октября, в четверг в Симферополе и Севастополе произойдет очередное плановое отключение электроэнергии. "Отключка" небольшая и затронет лишь несколько улиц.
Электричества в столице Республики Крым не будет с 8.00 до 17.00, а в городе-герое с 10.00 до 13.00. В ГУП "Крымэнерго" сообщают, что будут проводить ремонтные работы, а в "ООО Севастопольэнерго" займутся противоаварийной тренировкой персонала компании.
Где в Симферополе не будет света:
улица Севастопольская, 43, 43в, 43б;
улица Кондукторская, 2-36(чет), 1-31(нечет);
улица Чернышевского, 15-17;
переулок Шаталова, 26, 30
Где в Севастополе не будет света:
улица Хрусталева №179, 181, 183
ИСТОЧНИК KP.RU