Владельца сети ресторанов Севастополя оставили под стражей

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-10T11:32:08+03:00

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Севастопольский городской суд 9 октября оставил под стражей гражданина Республики Сербия Славиша Карабашевича.

- Были рассмотрены апелляционные жалобы защитников об отмене судебного постановления о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу задержанному ранее для выдачи компетентным органам Республики Сербии, - сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

Таким образом, постановление, вынесенное Ленинским районным судом 10 сентября, оставлено в силе.

Напомним, создателя сети ресторанов, живущего в Севастополе, арестовали в августе. Он находился в международном розыске по обвинению в убийстве. В Сербии против Карабашевича открыли дело, по которому он проходит как главный подозреваемый.

ИСТОЧНИК KP.RU