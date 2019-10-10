В центре Симферополя перевернулась машина скорой помощи

СЕГОДНЯ 15:33 2019-10-10T15:37:53+03:00

К счастью, никто не пострадал. Фото: "Автопартнер Крым"

ДТП произошло на пересечении улиц Севастопольской и Данилова

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На пересечении улиц Севастопольская и Данилова в Симферополе произошла авария с участием машины скорой помощи. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях.

Как сообщили в ГИБДД по Крыму, пострадавших в результате аварии нет.

- Все обстоятельства и причины происшествия выясняются, на место выехали сотрудники ГИБДД, - уточнили в ведомстве, пишет Крымское информационное агентство.

Напомним, в Ленинском районе произошла авария в которой пострали три человека. На место происшествия выезжали спасатели и сотрудник скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU