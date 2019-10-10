В центре Симферополя перевернулась машина скорой помощи
ДТП произошло на пересечении улиц Севастопольской и Данилова
К счастью, никто не пострадал. Фото: "Автопартнер Крым"
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На пересечении улиц Севастопольская и Данилова в Симферополе произошла авария с участием машины скорой помощи. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях.
Как сообщили в ГИБДД по Крыму, пострадавших в результате аварии нет.
- Все обстоятельства и причины происшествия выясняются, на место выехали сотрудники ГИБДД, - уточнили в ведомстве, пишет Крымское информационное агентство.
Напомним, в Ленинском районе произошла авария в которой пострали три человека. На место происшествия выезжали спасатели и сотрудник скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU