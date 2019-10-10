В Симферополе 11 октября частично отключат свет
В 11 октября, в пятницу в Симферополе частично отключат свет на четырех десятках улиц.
Электроприборами нельзя будет воспользоваться с восьми утра до пяти вечера.
Где в Симферополе не будет электричества:
пер. Эфсане, 2, 5, 7;
ул. Спартанская, 1-9;
пр. Победы, 488;
ул. Ахтар, 1-26;
ул. Таврическая, 1-18, 20-32 (чет);
ул. Дачная, 5, 9-17 (нечет);
ул. Ипсилантия, 1, 3-29, 31-35 (нечет);
ул. Золотистая,
насосная станция;
ул. Войкова, 2а-14а(чет), 3-5(нечет);
ул. Севастопольская/Эстонская, 58/2;
ул. Лихого, 1-7(нечет);
ул. Севастопольская, 31, 66;
ул. Парковая, 2, 1-7(нечет);
пер. Парковый, 1-4;
ул. Тамбовская, 34, 36, 37-51(нечет);
ул. Бульварная, 2-4/5(чет), 1/66;
ул. Батурина, 2-14(чет), 1-11(нечет);
ул. Поповкина, 3;
ул. Народная, 78-98(чет), 63-77(нечет);
ул. Туркенича, 19/65;
ул. Зои Рухадзе, 50, 57-61(нечет);
ул. Олега Кошевого, 94, 96, 101-105(нечет);
ул. Симферопольская, 52-70(чет), 55-59(нечет);
ул. Тюленина, 58-62 (чет), 57-81 (нечет);
ул. Алмазарская, 2-24(чет), 1-33(нечет);
ул. Эдебият, 32-48(чет), 19;
ул. Куруджы, 42-46(чет), 37-41(нечет);
ул. Решидова, 22-36(чет), 44-68(чет), 43-49(нечет), 57-85(нечет);
ул. Заповедная, 2-20(чет), 1-15(нечет);
ул. Карадагская, 39-53(нечет);
ул. Безымянная, 2-18(чет), 1-25(нечет);
ул. Бархатная, 1-26;
ул. Сакинлер, 4-64(чет), 35-59(нечет);
ул. Внешняя, 1-26;
ул. Кузнечная, 1-26;
ул. Яшлар, 42-64(чет);
ул. Молодежная, 58
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