В Симферополе 11 октября частично отключат свет

СЕГОДНЯ 18:23 2019-10-10T18:26:28+03:00

Свет пропадет на весь день. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Электричества не будет с 8.00 до 17.00

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В 11 октября, в пятницу в Симферополе частично отключат свет на четырех десятках улиц.

Электроприборами нельзя будет воспользоваться с восьми утра до пяти вечера.

Где в Симферополе не будет электричества:

пер. Эфсане, 2, 5, 7;

ул. Спартанская, 1-9;

пр. Победы, 488;

ул. Ахтар, 1-26;

ул. Таврическая, 1-18, 20-32 (чет);

ул. Дачная, 5, 9-17 (нечет);

ул. Ипсилантия, 1, 3-29, 31-35 (нечет);

ул. Золотистая,

насосная станция;

ул. Войкова, 2а-14а(чет), 3-5(нечет);

ул. Севастопольская/Эстонская, 58/2;

ул. Лихого, 1-7(нечет);

ул. Севастопольская, 31, 66;

ул. Парковая, 2, 1-7(нечет);

пер. Парковый, 1-4;

ул. Тамбовская, 34, 36, 37-51(нечет);

ул. Бульварная, 2-4/5(чет), 1/66;

ул. Батурина, 2-14(чет), 1-11(нечет);

ул. Поповкина, 3;

ул. Народная, 78-98(чет), 63-77(нечет);

ул. Туркенича, 19/65;

ул. Зои Рухадзе, 50, 57-61(нечет);

ул. Олега Кошевого, 94, 96, 101-105(нечет);

ул. Симферопольская, 52-70(чет), 55-59(нечет);

ул. Тюленина, 58-62 (чет), 57-81 (нечет);

ул. Алмазарская, 2-24(чет), 1-33(нечет);

ул. Эдебият, 32-48(чет), 19;

ул. Куруджы, 42-46(чет), 37-41(нечет);

ул. Решидова, 22-36(чет), 44-68(чет), 43-49(нечет), 57-85(нечет);

ул. Заповедная, 2-20(чет), 1-15(нечет);

ул. Карадагская, 39-53(нечет);

ул. Безымянная, 2-18(чет), 1-25(нечет);

ул. Бархатная, 1-26;

ул. Сакинлер, 4-64(чет), 35-59(нечет);

ул. Внешняя, 1-26;

ул. Кузнечная, 1-26;

ул. Яшлар, 42-64(чет);

ул. Молодежная, 58

ИСТОЧНИК KP.RU