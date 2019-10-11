2019-10-11T10:37:31+03:00
Политика

Президент Украины пожаловался, что не успел положить кафель в своей квартире в Крыму

Недвижимость на полуострове семья приобрела в 2013 году
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Квартира Владимира Зеленского в Ливадии находится в этом домеКвартира Владимира Зеленского в Ливадии находится в этом домеФото: Анастасия ЖУКОВА
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Во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не успел положить кафель в своей квартире в Крыму. Он купил ее в 2013 году.

Сообщается, что за приобретение недвижимости семья заплатила все налоги и сборы, в квартира задекларирована.

Недвижимость находится в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма. Собой она представляет роскошный пентхаус площадью 129,8 квадратных метров.

Зеленский с супругой планируют пользоваться недвижимостью только после того, как полуостров «вернется в состав Украины».

- Любили и любим Крым, я купил там квартиру, так моя жена сказала…, и завез туда кафель. Но я не успел ничего сделать, - рассказал Зеленский, передают «РИА Новости».

ИСТОЧНИК KP.RU

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