2019-10-11T13:31:29+03:00
Происшествия

В Керчи почтут минутой молчания погибших в политехническом колледже

Трагедия произошла в учебном заведении 17 октября 2018 года
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Погибло 20 человек, а больше 50 пострадалиПогибло 20 человек, а больше 50 пострадалиФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

На следующей неделе будет ровно год трагедии в Керченском политехническом колледже. В прошлом году 17 октября в учебном заведении произошла стрельба и взрывы, которые устроил один из студентов.

Владислав Росляков, который после покончил с собой в библиотеке, расстрелял своих однокурсников.

Погибло 20 человек, а больше 50 пострадали.

17 октября 2019 года жители города почтут память погибших. В 9 часов утра пройдет единая минута молчания во всех предприятиях и учреждениях города.

В течение дня на площади Ленина состоится возложение цветов к импровизированному мемориалу. Также в этот день в городских храмах и мечети пройдут траурные молебны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сторонники Филонова попросят Путина заняться делом экс-мэра
В Симферополе изменена схема движения транспорта в районе аэропорта
На съемках «Гардемарины-4» едва не утонул киношный сын Харатьяна
В Крыму осудили украинца обманом проникшего на территорию полуострова
До конца дня на Белогорской развязке ограничат движение
Медведев назначил нового директора крымского «Артека»
При строительстве детского садика в Севастополе погиб рабочий
Крымские спасатели разминировали затопленный теплоход «Жан Жорес»
Главу Контрольно-счетной комиссии Керчи хотят отправить в отставку
Президент Украины пожаловался, что не успел положить кафель в своей квартире в Крыму
В Симферополе перестанет работать сезонный маршрут №49а
На углубление Керченского подходного канала выделят 11 миллионов рублей
В Симферополе завершается ремонт моста через реку Малый Салгир
Школы и детские садики Крыма огородят заборами
Переменная облачность, кратковременные дожди: прогноз погоды в Крыму на 11 октября
В Севастополе спустили на воду плавкран «ПК-400 «Севастополь»
Над пещерой под «Тавридой» завершают установку бетонной плиты
Суд арестовал готовившего теракт в Саках пенсионера из Крыма
В Симферополе 11 октября частично отключат свет
С 12 октября в Симферополе перекроют новый участок дороги на Александра Невского
Крымские власти отказались от эксперимента с курортным сбором
Двух крымских военных приговорили к тюрьме за дедовщину
На выходных в Симферополе выступят лучшие судомоделисты Крыма
Фотографу удалось сделать невероятные снимки рассвета в Гурзуфе