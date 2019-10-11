В Керчи почтут минутой молчания погибших в политехническом колледже
На следующей неделе будет ровно год трагедии в Керченском политехническом колледже. В прошлом году 17 октября в учебном заведении произошла стрельба и взрывы, которые устроил один из студентов.
Владислав Росляков, который после покончил с собой в библиотеке, расстрелял своих однокурсников.
Погибло 20 человек, а больше 50 пострадали.
17 октября 2019 года жители города почтут память погибших. В 9 часов утра пройдет единая минута молчания во всех предприятиях и учреждениях города.
В течение дня на площади Ленина состоится возложение цветов к импровизированному мемориалу. Также в этот день в городских храмах и мечети пройдут траурные молебны.
ИСТОЧНИК KP.RU