40 дней после трагедии: Крымчане почтили память погибших при взрыве в Керчи
В воскресенье, 25 ноября, в 40-дневную годовщину взрыва в Керченском политехническом колледже, тысячи крымчан почтили память погибших.
Страшная трагедия произошла 17 октября. Погибли 20 человек, а больше 50 пострадали. А после этого убийца, Владислав Росляков, и сам свел счет с жизнью в библиотеке колледжа.
Сегодня с самого утра керчане продолжают нести цветы к колледжу.
Глава администрации города Сергей Бороздин выразил свои соболезнования всем родственникам погибшим и пострадавшим.
- Страшная беда обрушилась на город 40 дней назад. В первый час многие еще толком не знали, что именно произошло, и цеплялись за версию взрыва газа, надеясь, что все обойдется. Но правда оказалась страшнее, чем мы могли себе представить… Православная традиция велит в этот день молиться об упокоении погибших, службы сегодня проходят во всех храмах города. Как найти слова, способные утешить тех, кто потерял своих детей и родных? Мы, керчане, даже не будучи знакомы, ощущаем друг с другом особую связь. И все разделяем боль утраты. Я очень надеюсь, что со временем она станет не такой острой, - собелезунет он.
Жители все время приносили цветы к месту трагедии и зажигали свечиФото: Галина КОВАЛЕНКО
Все сорок дней горожане продолжали нести и зажигать свечи около стен колледжа. А сегодня там же, около стены плача, отслужили панихиду. Как рассказал настоятель храма Святых Жен-Мироносиц, иерей Валентин, который находится через дорогу от учебного заведения, в храме прошла заупокойная литургия.
Также в 10 часов Владыка Платон отслужил литургию в Соборе Иоанна Предтечети, а в 11.30 панихиду.
В храме 25 ноября отслужили литургиюФото: Галина КОВАЛЕНКО
А городские власти рассказали о том, что обсуждается вопрос об установке мемориала, в память о погибших в керченском трагедии. Пока неизвестно, где он будет находиться.
Ранее стало известно, из крымских больниц выписали всех пострадавших в керченской бойне. Но на материке продолжают лечится еще 12 человек. В прошлую среду, 21 ноября, председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин проведал пациентов в Научно-исследовательском институте неотложной хирургии и травматологии в Москве.
Кроме того, уже всем семьям, пострадавшим выплатили по 500 тысяч рублей из республиканского бюджета. Также еще выплачивается и федеральная помощь.
Семьям погибшим в керченской бойне выплаты осуществлены в полном размере – по 1 миллиону рублей.
Но виновника трагедии – Владислава Рослякова так до сих пор и не похоронили. Сейчас его тело находится в морге, когда пройдут его похороны – неизвестно. В первые две недели родители за телом не обращались, проводились различные экспертизы. Если за ним никто не обратится, что его оформят как невостребованное и похоронят за счет государства в любом предоставленном месте.
По последним данным Следственного комитета России, убийца действовал в одиночку, подельников у него не было. Уже допросили 650 человек по этому делу. Сейчас специалисты продолжают исследовать личность Рослякова , его взгляды, психологическое состояние до и в момент совершения преступления.
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