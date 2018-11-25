40 дней после трагедии: Крымчане почтили память погибших при взрыве в Керчи

В воскресенье, 25 ноября, в 40-дневную годовщину взрыва в Керченском политехническом колледже, тысячи крымчан почтили память погибших.

Страшная трагедия произошла 17 октября. Погибли 20 человек, а больше 50 пострадали. А после этого убийца, Владислав Росляков, и сам свел счет с жизнью в библиотеке колледжа.

Сегодня с самого утра керчане продолжают нести цветы к колледжу.

Глава администрации города Сергей Бороздин выразил свои соболезнования всем родственникам погибшим и пострадавшим.

- Страшная беда обрушилась на город 40 дней назад. В первый час многие еще толком не знали, что именно произошло, и цеплялись за версию взрыва газа, надеясь, что все обойдется. Но правда оказалась страшнее, чем мы могли себе представить… Православная традиция велит в этот день молиться об упокоении погибших, службы сегодня проходят во всех храмах города. Как найти слова, способные утешить тех, кто потерял своих детей и родных? Мы, керчане, даже не будучи знакомы, ощущаем друг с другом особую связь. И все разделяем боль утраты. Я очень надеюсь, что со временем она станет не такой острой, - собелезунет он.

Жители все время приносили цветы к месту трагедии и зажигали свечиФото: Галина КОВАЛЕНКО

Все сорок дней горожане продолжали нести и зажигать свечи около стен колледжа. А сегодня там же, около стены плача, отслужили панихиду. Как рассказал настоятель храма Святых Жен-Мироносиц, иерей Валентин, который находится через дорогу от учебного заведения, в храме прошла заупокойная литургия.

Также в 10 часов Владыка Платон отслужил литургию в Соборе Иоанна Предтечети, а в 11.30 панихиду.

В храме 25 ноября отслужили литургиюФото: Галина КОВАЛЕНКО

А городские власти рассказали о том, что обсуждается вопрос об установке мемориала, в память о погибших в керченском трагедии. Пока неизвестно, где он будет находиться.

Ранее стало известно, из крымских больниц выписали всех пострадавших в керченской бойне. Но на материке продолжают лечится еще 12 человек. В прошлую среду, 21 ноября, председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин проведал пациентов в Научно-исследовательском институте неотложной хирургии и травматологии в Москве.

Кроме того, уже всем семьям, пострадавшим выплатили по 500 тысяч рублей из республиканского бюджета. Также еще выплачивается и федеральная помощь.

Семьям погибшим в керченской бойне выплаты осуществлены в полном размере – по 1 миллиону рублей.

Но виновника трагедии – Владислава Рослякова так до сих пор и не похоронили. Сейчас его тело находится в морге, когда пройдут его похороны – неизвестно. В первые две недели родители за телом не обращались, проводились различные экспертизы. Если за ним никто не обратится, что его оформят как невостребованное и похоронят за счет государства в любом предоставленном месте.

По последним данным Следственного комитета России, убийца действовал в одиночку, подельников у него не было. Уже допросили 650 человек по этому делу. Сейчас специалисты продолжают исследовать личность Рослякова , его взгляды, психологическое состояние до и в момент совершения преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почти месяц в морге: Керченского стрелка, устроившего бойню в колледже, так и не похоронили

Родители не спешат забирать тело сына (подробнее).

Следователи: «Соучастников преступления в керченском колледже у Рослякова не было»

Об этом доложили главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину (подробнее).

Всех пострадавших в Керченском колледже выписали из крымских больниц

На материке лечатся еще 12 студентов (подробнее).

40 дней после трагедии в колледже Керчи: люди продолжают нести цветы к стенам здания

В Крыму может появиться памятник жертвам керченского стрелка (подробнее).