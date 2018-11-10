Следователи: «Соучастников преступления в керченском колледже у Рослякова не было»
Следователи установили, что керченский стрелок Владислав Росляков действовал без соучастников. Это стало известно, изучив его путь по прилегающей территории колледжа, а также внутри здания. Эту информацию получил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
В сообщении говорится, что получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия.
- Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку, — говорят следователи.
Специалисты продолжают изучать личность подозреваемого в убийстве. А именно: взгляды Рослякова до и после совершения преступления. Опрошены уже 650 человек.
Напомним, 17 октября в 11.25 в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. Настоящую бойню устроил студент колледжа Владислав Росляков, который пронес в здание оружие и расстреливал студентов и преподавателей, которые встречались у него на пути. Список пострадавших смотрите здесь. В Крыму с 18 октября был объявлен трехдневный траур.
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