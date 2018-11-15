Почти месяц в морге: Керченского стрелка, устроившего бойню в колледже, так и не похоронили

Влада Рослякова, устроившего взрыв в Керченском политехническом колледже, а затем расстрелявшего студентов и преподавателей, до сих пор не похоронили.

Трагедия произошла 17 октября 2018 года. Студент четвертого курса привел в действие самодельное взрывное устройство и устроил стрельбу. Погибли 20 студентов и сотрудников учебного заведения. Больше 50 получили травмы. Сам же нападавший покончил жизнь самоубийством.

- Тело Рослякова до сих пор находится в морге, когда будут похороны, мы не знаем, - говорят в администрации Керчи.

Напомним, стали известны промежуточные итоги расследования. Cледователи считают, что соучастников у Рослякова не было.

- Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку, - сообщили в Следкоме РФ. - Получены доказательства, зафиксировавшие все его действия.

При этом на видео с места ЧП, которое просочилось в сеть после трагедии, Рослякову какой-то парень передал небольшой сверток. Молодой человек мелькал на видео несколько раз. Но про него следователи пока молчат.

В общей сложности, правоохранители допросили 650 человек, среди которых друзья, знакомые студента и очевидицы трагедии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Студентам Керченского политехнического колледжа дали путевки в самый знаменитый лагерь страны - «Артек». Детей из Керчи постарались распределить по разным лагерям, чтобы они "растворились" среди других ребят, "переключились" и почувствовали себя настоящими артековцами. Путевки получили те студенты, которым еще нет восемнадцати лет – это одно из требований приема в международный детский центр (подробнее)

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