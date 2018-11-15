2018-11-15T16:24:31+03:00
Происшествия

Почти месяц в морге: Керченского стрелка, устроившего бойню в колледже, так и не похоронили

Родители не спешат забирать тело сына
Анастасия КУРДЮКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Трагедия произошла 17 октября 2018 года. 14 убитых похоронили 19 октября, еще 6 человек - 20 октября.Трагедия произошла 17 октября 2018 года. 14 убитых похоронили 19 октября, еще 6 человек - 20 октября.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Влада Рослякова, устроившего взрыв в Керченском политехническом колледже, а затем расстрелявшего студентов и преподавателей, до сих пор не похоронили.

Трагедия произошла 17 октября 2018 года. Студент четвертого курса привел в действие самодельное взрывное устройство и устроил стрельбу. Погибли 20 студентов и сотрудников учебного заведения. Больше 50 получили травмы. Сам же нападавший покончил жизнь самоубийством.

- Тело Рослякова до сих пор находится в морге, когда будут похороны, мы не знаем, - говорят в администрации Керчи.

Напомним, стали известны промежуточные итоги расследования. Cледователи считают, что соучастников у Рослякова не было.

- Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку, - сообщили в Следкоме РФ. - Получены доказательства, зафиксировавшие все его действия.

При этом на видео с места ЧП, которое просочилось в сеть после трагедии, Рослякову какой-то парень передал небольшой сверток. Молодой человек мелькал на видео несколько раз. Но про него следователи пока молчат.

В общей сложности, правоохранители допросили 650 человек, среди которых друзья, знакомые студента и очевидицы трагедии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Студентам Керченского политехнического колледжа дали путевки в самый знаменитый лагерь страны - «Артек». Детей из Керчи постарались распределить по разным лагерям, чтобы они "растворились" среди других ребят, "переключились" и почувствовали себя настоящими артековцами. Путевки получили те студенты, которым еще нет восемнадцати лет – это одно из требований приема в международный детский центр (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подруга керченского стрелка: «Влад показал ружье и сказал, что хочет устроить Колумбайн. А я не поверила»

Журналистам «КП» удалось пообщаться со студенткой, которая могла предотвратить бойню в политехническом колледже Керчи (подробнее)

Опубликована видеозапись нападения на керченский колледж: как Росляков устроил бойню

Парень вошел в учебное заведение со двора, вход никем не охранялся (подробнее)

Отец одногруппника керченского стрелка: Не нужно делать из Рослякова жертву, никто в колледже над ним не издевался

Убийца занимался боксом и уложил на лопатки самого сильного в группе парня (подробнее)

Эксперты спорят, мог ли керченский стрелок сам себя убить

Специалистов смущает травма головы и поза, в которой нашли Владислава Рослякова (подробнее)

Был нелюдимым и ходил со штык-ножом: Однокурсники охарактеризовали предполагаемого убийцу 19 человек в Керчи

Тело стрелка обнаружили в библиотеке колледжа, где он устроил бойню [видео]

Друг студента, устроившего теракт в колледже: «Он играл в компьютерные игры, где нужно расстреливать школу»

О 18-летнем Владиславе Рослякове, устроившем взрыв в Керченском политехническом колледже, известно немного. «Комсомольской правде» удалось поговорить с его другом. (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в колледже в Керчи 17 октября 2018 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ялта и Гагра подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве
Житель Севастополя оставил в общественном туалете 350 тысяч рублей
Из Армянска в Джанкой пустят электрички с отремонтированными вагонами
В Симферополе к 19 ноября обещают отремонтировать улицу Кубанскую
Мужчина с материка в Большой Ялте заколол ножницами своего приятеля
На полках крымских магазинов нашли 752 килограмма хлеба "с нарушениями"
В Белогорском районе подрядчик "нажился" на полмиллиона при установке сигнализации в школах
В Феодосии 39-летний мужчина упал в глиняный карьер
Мужчина попытался ввезти в Крым из Украины двухсотлетнюю книгу
В Ялте москвичка зарезала своего сожителя
В Керчи отремонтировали теплотрассу после аварии с грузовиком
Погода в Крыму на 15 ноября: днем до +7, местами снег с дождем
В Севастополь прибыли «дембеля» с кораблей в Средиземном море
Украинский канал в прямом эфире "присоединил" Крым к России
Наталью Маленко назначили исполняющей обязанности главы администрации Симферополя
В Керчи из горящей времянки спасатели вытащили 57-летнего мужчину
В Крыму комплексы «Триумф» и «Панцирь» «поразили» крылатые ракеты «противника»
В Севастополе к 2021 году построят онкодиспансер за 2,3 миллиарда рублей
В Ленинском районе уничтожили 4 авиабомбы времен войны