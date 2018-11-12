В Артеке отдыхают 210 студентов Керченского политехнического колледжа

Студентам Керченского политехнического колледжа дали путевки в самый знаменитый лагерь страны - «Артек».

- С 9 по 11 ноября к нам приехали 210 студентов, - рассказали «Комсомольской правде. Крым» в пресс-службе в МДЦ «Артек». – Смена номер 13, как и все другие тематическая и она проходит по книге Николая Носова «Незнайка в Солнечном городе»: ребята изучают произведение и живут по его принципам. Подготовлена целая педагогическая программа. Смена называется «В Солнечном городе». Предыдущий заезд был посвящен «Волшебнику Изумрудного города».

Детей из Керчи постарались распределить по разным лагерям, чтобы они "растворились" среди других ребят, "переключились" и почувствовали себя настоящими артековцами.

Путевки в лагерь получили те студенты, которым еще нет восемнадцати лет – это одно из требований приема в международный детский центр.

- Все две сотни мальчишек и девчонок проведут на Южном берегу Крыма полноценные три недели – 21 день. В Керчь они вернутся к концу ноября, началу декабря, - объясняют в «Артеке».

Студентов отправили на отдых, чтобы помочь им быстрее прийти в себя после бойни, которая произошла в стенах учебного заведения. 17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельное взрывное устройство и устроил стрельбу. Погибли 20 студентов и сотрудников учебного заведения. Свыше 50 получили травмы.

Сам же нападавший покончил жизнь самоубийством.

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