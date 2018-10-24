Отец одногруппника керченского стрелка: Не нужно делать из Рослякова жертву, никто в колледже над ним не издевался

СЕГОДНЯ 12:32 2018-10-24T13:17:32+03:00

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Последнюю неделю все только и обсуждают причины, которые могли подтолкнуть Влада Рослякова к тому, чтобы устроить бойню в политехническом колледже, в котором он и учился.

В соцсетях ходит масса версий, одна из них, что желание убить как можно больше студентов и преподавателей возникло из-за того, что над убийцей издевались однокурсники, гнобили парня, и этим довели до желания отомстить всем за унижения.

Отец одного из одногруппников убийцы - Игорь Парасич, решил рассказать, какие отношения были в группе, где учился Росляков и его сын Александр.

О ХАРАКТЕРЕ УБИЙЦЫ

Занимался боксом, «помял» самого сильного парня в группе

«Мой сын был одногруппником убийцы. Более того, на первом курсе они были в дружеских отношениях. Хотя сразу хочется заметить, что убийца был человеком скрытым и не общительным. Хочу сразу сказать, что 80% из того, что пишут и говорят сейчас о Рослякове - ложь. Начну с того, что из него делают жертву издевательств одногруппников – это ложь. Во-первых, убийца занимался одно время боксом, а так же занимался, как он сам называл «культуризмом». Приведу пример, однажды они в группе полушутя спаринговались в боксерский перчатках, так убийца слегка помял одного из самых сильных парней группы. Кроме того, это очень спокойная группа с нормальными ребятами. Кстати, учился убийца на «хорошо» и «отлично».

С восторгом рассказывал о фильме «Класс»

«Считаю это очень важным. Еще на первом курсе, когда Саня с ним плотно общался, убийца неоднократно с восторгом ему рассказывал о фильме «Класс» и еще каких-то подобных (снятых по мотивам трагедии, произошедшей в школе «Колумбайн». - Авт.). Он вообще очень часто «съезжал на подобные темы». Саня это не поддерживал и отношения их сошли на нет. Иногда просто перекидывались парой фраз. И все. Мой сын, его одногруппники, все люди, которые близко причастны к этой трагедии, не сомневаются, что этот парень, именно он, совершил весь этот ужас. И никто, анализируя события последних четырех лет не сомневается, что именно Росляков совершил этот чудовищный акт. Он вполне имел и способности, и наклонности, и возможности совершить это самостоятельно без посторонней помощи.

Кстати, кажется, в прошлом году убийца распылил в учебном корпусе перцовый баллончик и сорвал занятия, его чуть не выгнали, но пожалели. Так сказать - проба пера...».

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ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ ДО ТРАГЕДИИ

Однокурсников спасла шутка с портфелем

«Почти вся группа Рослякова (за несколько минут до трагедии. – Авт.) спешила во внутренний дворик. Кто-то из парней скинул портфель одного из однокурсников вниз со второго этажа и где-то там его, как говорит Саня, «прикрутил». Хозяин портфеля шел его откручивать, а одногруппники шли с него «поприкаловаться». Все кроме Сани. Именно это и спасло детей от гибели, портфель был прикручен сильно, открутить его долго не удавалось. Когда началась стрельба и взрывы, дети убежали, а портфель остался висеть. Потом окажется, что этот портфель посчитают привязанной убийцей бомбой… В него сначала несколько раз выстрелят, а потом подорвут на месте...

Выстрелов из автоматов сын не слышал

«Когда раздались взрывы и стрельба, Саня пошел к главному корпусу посмотреть, что случилось. Там уже было расставлено оцепление из полиции. Мчсники начали выносить с холла искалеченных детей и ложить их на площади перед зданием.

Видимо потому, что мчсников было мало, а выносить раненых надо было быстро, поскольку неясно, что случилось, и что будет дальше, они позвали на помощь пятерых ребят. Саня стал помогать выносить раненых. Говорит, что дети были искалечены, оторваны ноги, раны рваные...

Через минут десять один из мчсников позвал Саню и сказал ему, чтоб он шел на второй этаж и помог вынести женщину еще с тремя мчсниками. Они поднялись наверх, и увидели, что в коридоре лицом вниз лежит женщина, на спине небольшое пятно крови, когда же они перевернули ее на носилки, то увидели, что она мертва, а грудь вся разорвана. Характерные повреждения от выстрела в спину из охотничьего оружия, заряженного вероятно картечью. В коридоре валялись гильзы охотничьего патрона. Ни одной гильзы от автомата не было. Никаких выстрелов автоматы сын там не слышал. Более того, никаких штурмовых групп, никакого спецназа, Саня там не видел. Были простые полицейские изначально там».

Влад Росляков пришел убивать своих ровесников и преподавателей в футболке с надписью "Ненависть". Фото предоставлено очевидцем

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Опубликована видеозапись нападения на керченский колледж: как Росляков устроил бойню

На дело стрелок шел уже подготовленный: с уложенными волосами, в футболке с надписью «Ненависть», в черных джинсах, заправленных в ботинки, и огромной сумкой. В колледже его встретил парень, который несколько раз мелькал на видео. Но причастен ли ко всему этмоу не понятно, в руках у него не было оружия [видео 18+] (подробнее)

СПРАВКА "КП"

Напомним, 17 октября вооруженный 18-летний учащийся керченского политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку. После его нашли мертвым в библиотеке учебного заведения.

В трагедии погибли 20 человек, не считая самого стрелка. 14 погибших похоронили в Керчи 19 октября, еще 6 человек 20 числа.

За телом самого Рослякого родители так и не обратились. Через 2 недели после смерти тело могут оформить как невостребованное.

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