В Севастополь и другие южные города привезут 30 военных самолетов

СЕГОДНЯ 14:31 2019-10-11T14:35:07+03:00

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Военные хотят установить списанные самолеты и вертолеты в городах на юге России, в том числе и в Севастополе. Всего появится свыше 30 таких своеобразных памятников.

- Около половины авиационной техники уже доставлено к местам установки в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, Северной Осетии, на Ставрополье и Кубани, а в также в Севастополе, - сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Авиационную технику перед перевозкой разбирают на части, а потом по месту новой прописки собирают, красят и устанавливают на постаменты.

Памятниками станут истребители Су-27 и МиГ-29, бомбардировщики Су-24, военно-транспортный самолет Ан-26, а также вертолеты армейской авиации Ми-8, Ми-9 и Ми-24.

ИСТОЧНИК KP.RU