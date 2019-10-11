В Севастополь и другие южные города привезут 30 военных самолетов
Военные хотят установить списанные самолеты и вертолеты в городах на юге России, в том числе и в Севастополе. Всего появится свыше 30 таких своеобразных памятников.
- Около половины авиационной техники уже доставлено к местам установки в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, Северной Осетии, на Ставрополье и Кубани, а в также в Севастополе, - сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Авиационную технику перед перевозкой разбирают на части, а потом по месту новой прописки собирают, красят и устанавливают на постаменты.
Памятниками станут истребители Су-27 и МиГ-29, бомбардировщики Су-24, военно-транспортный самолет Ан-26, а также вертолеты армейской авиации Ми-8, Ми-9 и Ми-24.
ИСТОЧНИК KP.RU