Росздравнадзор проверит качество медуслуг в «Артеке» после смерти мальчика

СЕГОДНЯ 18:21 2019-10-12T18:21:18+03:00

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Росздравнадзор проверит качество медицинских услуг в «Артеке» после гибели 12-летнего мальчика, который отдыхал в детском лагере.

Проверку инициировала лично министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

- Министр здравоохранения Росс Вероника Скворцова поручила Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения провести проверку качества оказания медицинской помощи в Международном детском центре «Артек» в связи с гибелью 12-летнего ребенка, - говорится в сообщении Минздрава РФ.

Напомним, 11 октября текущего года из "Артека"в ялтинскую городскую больницу №1 с пневмонией был госпитализирован 12-летний мальчик, которые прибыл на отдых по путевке из Санкт-Петербурга. Спустя несколько часов ребенок скончался.

Следственный комитет России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по части 2. ст. 109 — причинение смерти по вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Проводится следствие.

Кроме того, выяснениями обстоятельств смерти 12-летнего мальчика будет заниматься специальная комиссия, в которую вошли Министерство просвещения России, комитет по образованию Санкт-Петербурга, а также комитеты по здравоохранению и социальной политике администрации города, руководители образовательного учреждения, в котором учился ребенок. Комиссию возглавила вице-губернатор Северной столицы Любовь Совершаева. Контролируют работу комиссии министр просвещения также РФ Ольга Васильева и губернатор города на Неве Александр Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU