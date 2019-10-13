Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли на лето 2020 года
Запуск грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста перенесли на июнь 2020 года. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минтранс России, основная причина - это найденная археологическая находка.
- Такое решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить уникальный памятник археологии - античную усадьбу, - сообщили в Минтрансе. Ее обнаружили во время подготовки территории к строительству.
Движение пассажирских поездов по мосту откроется в декабре текущего года, как и планировалось изначально. Обустройство железной дороги через Керченский пролив идет по плану. В планах установка на железнодорожных путях автоматики: сигнализации, централизации и блокировки. Идет и строительство зданий для службы эксплуатации.
ИСТОЧНИК KP.RU