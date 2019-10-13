Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли на лето 2020 года

СЕГОДНЯ 15:42 2019-10-13T15:42:58+03:00

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Запуск грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста перенесли на июнь 2020 года. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минтранс России, основная причина - это найденная археологическая находка.

- Такое решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить уникальный памятник археологии - античную усадьбу, - сообщили в Минтрансе. Ее обнаружили во время подготовки территории к строительству.

Движение пассажирских поездов по мосту откроется в декабре текущего года, как и планировалось изначально. Обустройство железной дороги через Керченский пролив идет по плану. В планах установка на железнодорожных путях автоматики: сигнализации, централизации и блокировки. Идет и строительство зданий для службы эксплуатации.

ИСТОЧНИК KP.RU