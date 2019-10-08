Поезда по Крымскому мосту пойдут в два этапа из-за античной усадьбы

Античная усадьба внесла свои корректировки в сроки запуска железнодорожной части Крымского моста. Первые пассажирские поезда пойдут через Керченский пролив ближе к Новому году, а вот грузовые эшелоны - позднее.

Напомним, во время строительства железнодорожных подходов к мосту в окрестностях села Октябрьское Ленинского района нашли древнее поселение: 40 помещений с уникальным строением - античной усадьбой времен Боспорского царства Манитра. Строения датировали концом V - началом III века до нашей эры.

Археологи заявили, что находка имеет чрезвычайную ценность для науки, поэтому строители моста решили проложить пути в обход усадьбы, что повлияло на сроки сдачи подходов. Хотя изначально шла речь о том, что перенос никак не скажется на начале железнодорожного движения через Керченский пролив.

- Подходы с керченской стороны введут в эксплуатацию в два этапа. Основная часть будет готова в конце текущего года – для запуска движения составов, обеспечивающих пассажирские перевозки, - сообщили КП-Крым в пресс-служба Минтранса России. - Вторым этапом – в июне 2020 года – на мосту и подходах откроется грузовое движение.

В окрестностях Керчи нашли древнее поселение. .Дорога обойдет и не затронет строения богатой античной усадьбы. Поселение на западе Крымского полуострова представляет из себя целый комплекс из 40 помещений и 9 дворов, конца V- начала III века до н. э. Видео: инфоцентр "Крымский мост"

Общая протяженность керченского подхода 18 километров, из которых 3 километра проложат на 140 метров южнее, чем планировалось.

Хлопот много, но находка того стоит: поселение представляет из себя целый комплекс из 40 помещений и 9 дворов, конца V- начала III века до н. э.

- Сельской усадьбы такой площади, сложности и такой хорошей сохранности нет не только в Крыму, но во всем Причерноморье, - считает Александр Масленников, доктор исторических наук, заведующий отделом полевых исследований Института археологии РАН. - Уникальность этого поселения - в очень высоком уровне строительного дела.

Ученые отмечают, античную усадьбу, находящуюся на Керченском полуострове, в западной части Боспорского царства, возводил очень богатый хозяин.

- Скорее всего это член правящей царской династии или вообще сам царь Боспора, - считает ученый.

Археологи в усадьбе нашли много интересного. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Античная усадьба была жилой около 150 лет. Здесь археологи нашли алтари, посуду для виноделия, глиняные бочки-пифосы для зерна, куски и целые амфоры для масла. И много столовой и кухонной керамики: кувшины, миски, тарелки, блюда для рыб, кастрюли. Нашли свинцовые гири и свыше трех сотен античных монет.

Все это историческое наследие увидело свет благодаря стройке века.

- Без проекта железнодорожного подхода к Крымскому мосту мы бы не узнали про уникальный комплекс, - рассказал Сергей Буравлев, специалист Института археологии РАН. - Сейчас памятник изучается масштабно. Уже открыта значительная часть площади усадьбы, и это дает нам возможность оценить ее планировку, архитектуру.

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