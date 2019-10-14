Погода в Крыму на 14 октября: без осадков и тепло до +26

СЕГОДНЯ 07:50 2019-10-14T09:09:02+03:00

На ЮБК температура воздуха днем 25…26°. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На полуострове переменная облачность

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14 октября, в понедельник на Крымском полуострове вполне комфортный день.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 21…23 , - сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 25…26°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.

ИСТОЧНИК KP.RU