2019-10-14T09:09:02+03:00
Общество

Погода в Крыму на 14 октября: без осадков и тепло до +26

На полуострове переменная облачность
Галина КОВАЛЕНКО
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На ЮБК температура воздуха днем 25…26°.На ЮБК температура воздуха днем 25…26°.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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14 октября, в понедельник на Крымском полуострове вполне комфортный день.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 21…23 , - сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 25…26°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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