Погода в Крыму на 14 октября: без осадков и тепло до +26
На полуострове переменная облачность
На ЮБК температура воздуха днем 25…26°.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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14 октября, в понедельник на Крымском полуострове вполне комфортный день.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 21…23 , - сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 25…26°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер днем северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем 20…22°.
ИСТОЧНИК KP.RU