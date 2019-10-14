2019-10-14T15:04:20+03:00
Общество

За уборку: В Севастополе пройдут общегородские субботники

Необходимый инвентарь уже купили
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Приглашают всех желающихПриглашают всех желающихФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Севастополе 19 и 26 октября пройдут общегородские субботники. Как рассказал и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов, традиционно распределят зоны ответственности за всеми участниками.

- Необходимый инвентарь уже приобретен, поэтому приглашаем сотрудников всех департаментов, подведомственных учреждений и неравнодушных севастопольцев принять участие в месячнике чистоты, - отметил Горлов.

Кстати, месячники чистоты в городе-герое проводятся весной и осенью.

Напомним, в Симферополе за прошлую неделю провели обрезку почти 40 деревьев. Некоторые из них, аварийные, снесли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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