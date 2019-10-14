За уборку: В Севастополе пройдут общегородские субботники
В Севастополе 19 и 26 октября пройдут общегородские субботники. Как рассказал и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов, традиционно распределят зоны ответственности за всеми участниками.
- Необходимый инвентарь уже приобретен, поэтому приглашаем сотрудников всех департаментов, подведомственных учреждений и неравнодушных севастопольцев принять участие в месячнике чистоты, - отметил Горлов.
Кстати, месячники чистоты в городе-герое проводятся весной и осенью.
Напомним, в Симферополе за прошлую неделю провели обрезку почти 40 деревьев. Некоторые из них, аварийные, снесли.
ИСТОЧНИК KP.RU