На одной из улиц Симферополя ввели одностороннее движение

СЕГОДНЯ 15:10 2019-10-14T15:14:01+03:00

Это связано с проведением ремонтных работ Фото: "КП" Архив

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На улице Долгоруковской в Симферополе ввели одностороннее движение. Это связано с началом третьего этапа проведения капремонта улицы Александра Невского.

Сейчас там ограничено движение от Суворовского спуска до переулка Галерейного.

- Объезд ремонтируемого участка организован по улице Долгоруковская, где введено одностороннее движение в сторону железнодорожного вокзала, - рассказал замглавы администрации крымской столицы Павел Кузнецов.

Парковка машин на этой улице запрещена, работают эвакуаторы.

Кроме этого, для движения также закрыта улица Толстого. Там проводится капитальный ремонт моста через реку Салгир. Дорогу откроют к 15 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU