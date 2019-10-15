2019-10-15T10:01:52+03:00
Общество

Опасный гость может укусить: В Ялте поймали ночного «вампира»

Соцсети живо обсуждают небольшое происшествие с животным, залетевшим в окно
Галина КОВАЛЕНКО
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Мышка случайно залетела в дом. Фото: Александр Новицкий/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VKМышка случайно залетела в дом. Фото: Александр Новицкий/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
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Пользователи одного из пабликов развернули целую дискуссию, когда там появилось фото летучей мыши.

- Незваный гость, - так автор назвал снимки, где он держит на руке небольшое крылатое существо.

В незнакомке пользователи сразу же опознали летучую мышь. Эти ночные животные в изобилии водятся на Крымском полуострове.

Тут же посыпались восторженные комментарии «ах, какая милая мышка!». Другие вспомнили легенду о Дракуле и назвали животное кровососом и вампиром. Самые осторожные считают, что это - «опасный гость, который может укусить и заразить какой-нибудь болячкой».

Одна девушка рассказала, что летучую мышь, врезавшуюся в лобовое стекло авто, она даже к ветеринару носила. Правда покормить бедолагу не удалось, потому что сердобольная крымчанка не смогла купить мотылей и мошек.

После того, как мышку отогрели у батареи, пришел хэппи-энд: животное развернуло крылья и улетела во тьму.

Напоминаем, что жители Южного берега Крыма частенько находят в своих жилищах и малоприятных скорпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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