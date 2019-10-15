Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор украинскому шпиону, пойманному в Крыму
Во вторник, 15 октября, Верховный суд России рассмотрит апелляционную жалобу на приговор украинскому шпиону Константину Давыденко, пойманному в Крыму.
Напомним, гражданина Украины Давыденко завербовали в качестве агента СБУ и отправили в Крым, чтобы выведывать информацию о работе ФСБ и Росгвардии на полуострове. В частности, его интересовали сведения о приборах ночного видения, образцах военной техники и электроники, а также о средствах связи. Задержали шпиона в феврале 2018 года.
Год спустя Верховный суд Республики Крым признал украинца виновным в шпионаже и отправил на 10,5 лет в колонию строгого режима.
Как сообщали тогда в ЦОС ФСБ, на суде Константин Давыденко полностью признал свою вину.
Теперь адвокаты подали апелляцию на этот приговор и просят смягчить наказание. Заседание пройдет в закрытом режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU