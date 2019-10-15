2019-10-15T10:03:46+03:00
Происшествия

Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор украинскому шпиону, пойманному в Крыму

Заседание пройдет в закрытом режиме
Анастасия ЖУКОВА
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Константина Давыденко взяли, когда он садился в машину. Кадр из оперативного видеоКонстантина Давыденко взяли, когда он садился в машину. Кадр из оперативного видео
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Во вторник, 15 октября, Верховный суд России рассмотрит апелляционную жалобу на приговор украинскому шпиону Константину Давыденко, пойманному в Крыму.

Напомним, гражданина Украины Давыденко завербовали в качестве агента СБУ и отправили в Крым, чтобы выведывать информацию о работе ФСБ и Росгвардии на полуострове. В частности, его интересовали сведения о приборах ночного видения, образцах военной техники и электроники, а также о средствах связи. Задержали шпиона в феврале 2018 года.

Год спустя Верховный суд Республики Крым признал украинца виновным в шпионаже и отправил на 10,5 лет в колонию строгого режима.

Как сообщали тогда в ЦОС ФСБ, на суде Константин Давыденко полностью признал свою вину.

Теперь адвокаты подали апелляцию на этот приговор и просят смягчить наказание. Заседание пройдет в закрытом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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