Пойманный в Крыму украинский шпион отправился в тюрьму на 10 лет

Очередной украинский шпион, пойманный в Крыму, отправился за решетку.

Константин Давыденко провел в СИЗО больше года: задержали гражданина Украины в феврале 2018-го. Завербованный агент СБУ, он получил от своих кураторов задачу выведать как можно больше данных, составляющих гостайну. Давыденко так настойчиво интересовался данными о деятельности Росгвардии и ФСБ на полуострове, что легко попался на удочку местных оперативников.

Сотрудники ФСБ собрали сведения, которые так хотел получить Давыденко, вовлекли его в оперативную игру - и взяли с поличным. "Взяли" шпиона в Симферополе, когда он садился в свою машину марки Honda.

Давыденко задержали в Симферополе, когда он садился в свою машину. Фото: кадр из оперативной съемки

- Давыденко на территории Республики Крым целенаправленно осуществлял сбор в целях передачи в украинскую спецслужбу сведений о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности Российской Федерации, - сообщили в ЦОС ФСБ.

Верховный суд республики признал Константина Давыденко виновным в щпионаже (статья 276 УК России). Он отправится в колонию строгого режима на 10 с половиной лет.

- В ходе суда Давыденко свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном, - отметили в ЦОС ФСБ.