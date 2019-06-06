2019-06-06T15:53:39+03:00
Политика

Пойманный в Крыму украинский шпион отправился в тюрьму на 10 лет

В прошлом году сотрудники ФСБ вовлекли Константина Давыденко в оперативную игру - и взяли с поличным [видео]
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: кадр из оперативной съемкиФото: кадр из оперативной съемки
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Очередной украинский шпион, пойманный в Крыму, отправился за решетку.

Константин Давыденко провел в СИЗО больше года: задержали гражданина Украины в феврале 2018-го. Завербованный агент СБУ, он получил от своих кураторов задачу выведать как можно больше данных, составляющих гостайну. Давыденко так настойчиво интересовался данными о деятельности Росгвардии и ФСБ на полуострове, что легко попался на удочку местных оперативников.

Сотрудники ФСБ собрали сведения, которые так хотел получить Давыденко, вовлекли его в оперативную игру - и взяли с поличным. "Взяли" шпиона в Симферополе, когда он садился в свою машину марки Honda.

Давыденко задержали в Симферополе, когда он садился в свою машину. Фото: кадр из оперативной съемки

Давыденко задержали в Симферополе, когда он садился в свою машину. Фото: кадр из оперативной съемки

- Давыденко на территории Республики Крым целенаправленно осуществлял сбор в целях передачи в украинскую спецслужбу сведений о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения, утечка которых могла нанести ущерб безопасности Российской Федерации, - сообщили в ЦОС ФСБ.

Верховный суд республики признал Константина Давыденко виновным в щпионаже (статья 276 УК России). Он отправится в колонию строгого режима на 10 с половиной лет.

- В ходе суда Давыденко свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном, - отметили в ЦОС ФСБ.

ФСБ обнародовала видео задержания украинского шпиона.Оперативникам удалось установить, что шпион собирал на территории Крыма и передавал украинским спецслужбам информацию, которая относится к гостайне

ИСТОЧНИК KP.RU

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