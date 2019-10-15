2019-10-15T11:22:40+03:00
Общество

В Крыму тренируются экипажи «Терминаторов»: Самые яркие моменты учений

Экипажи вертолетов уничтожили условного противника [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Авиация провела учения на полуострове. Фото: пресс-служба ЧФАвиация провела учения на полуострове. Фото: пресс-служба ЧФ
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На полуострове проходят учения, в которых участвует армейская авиация: экипажи ударных вертолетов Ми-35 и многоцелевых вертолетов Ми-8 «Терминатор».

Экипажи уничтожали "противника". Фото: пресс-служба ЧФ

Экипажи уничтожали "противника". Фото: пресс-служба ЧФ

Эти подразделения Южного военного округа уничтожили наземные объекты условного противника.

Военные выполняли разные задания. Фото: пресс-служба ЧФ

Военные выполняли разные задания. Фото: пресс-служба ЧФ

- Вертолетчики совершили как одиночные, так и групповые полеты, - сообщает Алексей Рулев, начальник отдела информобеспечения ЧФ.

Авиаторы занимались разведкой и прикрытием военных объектов и войсковых колонн на марше. Особое внимание уделили боевому сопровождению и огневой поддержке многоцелевых вертолетов Ми-8 «Терминатор», которые сбрасывали десант на сложные труднодоступные площадки.

Военный полигон находится в Крыму. Фото: пресс-служба ЧФ

Военный полигон находится в Крыму. Фото: пресс-служба ЧФ

Экипажи Ми-35 занялись элементами сложного пилотажа, воздушным боем на малых высотах и выполнили упражнение «полет по маршруту в заданный район».

Логическим завершением стали практические стрельбы: вертолетчики на одном из полигонов Крыма нанесли удары неуправляемыми авиаракетами по мишеням.

ИСТОЧНИК KP.RU

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