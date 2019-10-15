В Крыму продлят льготный тариф на воду
Он будет действовать в 2020 году
Поручение уже дано профильному комитетуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Крыму до 2020 года продлят льготный тариф на воду и водоотведение. Как рассказал глава республики Сергей Аксенов, он составил 31,55 рубля за кубический метр за каждую услугу.
- Соответствующее поручение уже дано Государственному комитету по ценам и тарифам Республики Крым, - отметил Аксенов.
Напомним, в Крыму подорожал сжиженный газ в баллонах. Согласно новым тарифам, розничная цена на один баллон весом 21 килограмм составляет 1024 рубля. Ранее стоимость того же объема газа составляла 856 рубля с доставкой до потребителя.
ИСТОЧНИК KP.RU