В Крыму продлят льготный тариф на воду

СЕГОДНЯ 13:11 2019-10-15T13:14:46+03:00

Он будет действовать в 2020 году

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В Крыму до 2020 года продлят льготный тариф на воду и водоотведение. Как рассказал глава республики Сергей Аксенов, он составил 31,55 рубля за кубический метр за каждую услугу.

- Соответствующее поручение уже дано Государственному комитету по ценам и тарифам Республики Крым, - отметил Аксенов.

Напомним, в Крыму подорожал сжиженный газ в баллонах. Согласно новым тарифам, розничная цена на один баллон весом 21 килограмм составляет 1024 рубля. Ранее стоимость того же объема газа составляла 856 рубля с доставкой до потребителя.

ИСТОЧНИК KP.RU