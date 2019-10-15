2019-10-15T16:13:30+03:00
Происшествия

Под Севастополем взорвался грузовик

В Бахчисарайском районе возле поселка Вилино временно запретили движение [видео, фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Жители Вилино стали свидетелями ЧП. Фото: Timur Zekiriaev/Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/VKЖители Вилино стали свидетелями ЧП. Фото: Timur Zekiriaev/Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/VK
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Громкая канонада разбудила рано утром жителей поселка Вилино.

Свидетели ЧП рассказали в соцсети, что взрывы прогремели около шести утра. На дороге превратилась в факел какая-то грузовая машина. Вскоре перекрыли проезд со стороны Евпатории в Севастополь.

- Под Севастополем в районе реки Альма взорвался и сгорел бензовоз, - рассказали КП-Крым – очевидцы. – Когда мы там проезжали, то машины разворачивали возле Вилино. Желающим попасть в Севастополь пришлось сделать крюк и ехать через Бахчисарай. На трассе очень много людей в форме: гаишники, МЧС и полиция.

В Крыму возле Бахчисарая взорвалась военная машина..Видео: Инцидент Крым Симферополь Севастополь ДТП/VK

Не заставило себя ждать и видео в соцсети.

- Севастополь-Евпатория, в Угловом стоят ДПС, всех разворачивают на Бахчисарай, - сообщает автор ролика. – Вроде, как горит военная техника с боеприпасами.

Нашлись пользователи, которые уверены, что взорвался грузовик с боеприпасами. В качестве подтверждения слов о халатности людей в погонах, они напомнили, что в прошлом году два солдата случайно запустили крылатую ракету на складе в Саках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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