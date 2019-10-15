2019-10-15T17:25:49+03:00
Общество

В СИЗО Симферополя заключенный не дождался помощи врачей и умер

У него случился инсульт
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Ему не оказывали никакой медицинской помощиЕму не оказывали никакой медицинской помощиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В симферопольском СИЗО после инсульта умер заключенный. 30-летний мужчина не дождался помощи врачей.

Как пишут «Крымская газета», он не раз жаловался на состояние здоровья, но никакой медицинской помощи ему не оказывали.

На данный момент никакого официального комментария от управления Федеральной службы исполнения наказания России по РК не последовало.

Кстати, недавно некоторые заключенные жаловались на то, что их избили сотрудники изолятора «за плохое поведение».

Сейчас по данному факту проводится проверка.

Напомним, в конце августа в симферопольском СИЗО кавказец зарезал своего сокамерника. Ранения он нанес ему заточкой, которую сделал из обувного супинатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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