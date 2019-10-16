Корабль из Севастополя взял курс на Грецию
Патрульный корабль Черноморского флота (ЧФ) «Василий Быков» вышел в Средиземное море через проливы Босфор и Дарданеллы. Моряки-черноморцы нанесут официальный визит в греческий порт Пилос.
- Экипаж российского корабля примет участие в мероприятиях, посвященных 192-й годовщине Наваринского морского сражения, - сообщает пресс-служба ЧФ.
В Пилосе состоится церемония выноса флагов Греции, России, Великобритании и Франции на площадь Трех адмиралов.
Пройдет историческая реконструкция знаменитого сражения и возложение венков к могилам русских моряков, которые погибли здесь.
В местном кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы пройдет литургия. Планируется, что «Василий Быков» прибудет на место 19 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU