Корабль из Севастополя взял курс на Грецию

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-16T10:00:56+03:00

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Патрульный корабль Черноморского флота (ЧФ) «Василий Быков» вышел в Средиземное море через проливы Босфор и Дарданеллы. Моряки-черноморцы нанесут официальный визит в греческий порт Пилос.

- Экипаж российского корабля примет участие в мероприятиях, посвященных 192-й годовщине Наваринского морского сражения, - сообщает пресс-служба ЧФ.

В Пилосе состоится церемония выноса флагов Греции, России, Великобритании и Франции на площадь Трех адмиралов.

Пройдет историческая реконструкция знаменитого сражения и возложение венков к могилам русских моряков, которые погибли здесь.

В местном кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы пройдет литургия. Планируется, что «Василий Быков» прибудет на место 19 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU