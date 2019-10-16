2019-10-16T10:59:35+03:00
Происшествия

Стали известны подробности смерти заключенного в симферопольском СИЗО

Оказалось, что мужчине было 50 лет
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Ему сразу вызвали скорую помощьЕму сразу вызвали скорую помощьФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В пресс-службе УФСИН Крыма рассказали о произошедшем в симферопольском СИЗО. Вечером 13 октября 51-летнему обвиняемому стало плохо.

Ему сразу вызвали скорую помощь.

Мужчина все это время находился в бессознательном состоянии, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

- К сожалению, спасти обвиняемого не удалось, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Также в УФСИН рассказали, что он с жалобами на состояние здоровья обращался в марте 2019 года, наблюдался в медицинской части учреждения и получал необходимое лечение.

В ведомстве подчеркнули, что жалоб на медобслуживание от него не поступало.

- По факту смерти в учреждении проводится проверка, материалы которой будут направлены в следственные органы для принятия решения, - резюмировали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымских фермеров оштрафовали на 200 тысяч рублей
В 2020 году в Крыму завершат строительство дворца водных видов спорта
Корабль из Севастополя взял курс на Грецию
В Керчи 17 октября объявлен днем траура
Труба отвалилась и висит: Симферопольцы жалуются на проведенный капремонт
Переменная облачность и без осадков: Прогноз погоды в Крыму на 16 октября
Детские врачи не хотят переезжать в Севастополь даже за миллион
Суд обязал сервисную компанию снизить тарифы на тепло для крымчан
С начала года в Крыму собрали больше налогов на 3,5 миллиарда рублей
Из названия госкомитета при крымском правительстве убрали упоминание о депортации
В поселки на Южном берегу Крыма проведут газ
В СИЗО Симферополя заключенный не дождался помощи врачей и умер
Под Ялтой неизвестные вырубили краснокнижную фисташку