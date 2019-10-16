Стали известны подробности смерти заключенного в симферопольском СИЗО

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-16T10:59:35+03:00

Оказалось, что мужчине было 50 лет

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В пресс-службе УФСИН Крыма рассказали о произошедшем в симферопольском СИЗО. Вечером 13 октября 51-летнему обвиняемому стало плохо.

Ему сразу вызвали скорую помощь.

Мужчина все это время находился в бессознательном состоянии, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

- К сожалению, спасти обвиняемого не удалось, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Также в УФСИН рассказали, что он с жалобами на состояние здоровья обращался в марте 2019 года, наблюдался в медицинской части учреждения и получал необходимое лечение.

В ведомстве подчеркнули, что жалоб на медобслуживание от него не поступало.

- По факту смерти в учреждении проводится проверка, материалы которой будут направлены в следственные органы для принятия решения, - резюмировали в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU