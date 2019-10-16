Стали известны подробности смерти заключенного в симферопольском СИЗО
В пресс-службе УФСИН Крыма рассказали о произошедшем в симферопольском СИЗО. Вечером 13 октября 51-летнему обвиняемому стало плохо.
Ему сразу вызвали скорую помощь.
Мужчина все это время находился в бессознательном состоянии, ему оказали необходимую медицинскую помощь.
- К сожалению, спасти обвиняемого не удалось, - уточнили в пресс-службе ведомства.
Также в УФСИН рассказали, что он с жалобами на состояние здоровья обращался в марте 2019 года, наблюдался в медицинской части учреждения и получал необходимое лечение.
В ведомстве подчеркнули, что жалоб на медобслуживание от него не поступало.
- По факту смерти в учреждении проводится проверка, материалы которой будут направлены в следственные органы для принятия решения, - резюмировали в пресс-службе.
ИСТОЧНИК KP.RU