В Ялте суд вернул городу землю возле автовокзала
Апелляционный суд поддержал иск о возвращение администрации куска земли возле автовокзала. Его общая площадь 3,5 тысяч квадратных метров
- Апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции о возврате в распоряжение муниципалитета Ялты двух крупных земельных участков возле городского автовокзала, - сообщили в отделе инфополитики администрации города Ялты.
Два смежных участка Ялтинский горсоветом передал в 2009 году в аренду ООО «ГКФ-Крым» для строительства и обслуживания торгово-коммерческого комплекса.
Но прошло 10 лет, а никаких видимых работ здесь не было замечено.
В мэрии Ялты отметили, что на сегодняшний день много внимания уделяется возвращению муниципалитету через суд земельных участков, которые правдами и неправдами оказались в аренде или собственности у коммерческих структур до 2014 года.
ИСТОЧНИК KP.RU