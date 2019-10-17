2019-10-17T08:36:09+03:00
Общество

В Ялте суд вернул городу землю возле автовокзала

Общая площадь земельного участка 3,5 тысяч квадратных метров
Галина КОВАЛЕНКО
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Землю возле автовокзала вернули городу.Землю возле автовокзала вернули городу.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Апелляционный суд поддержал иск о возвращение администрации куска земли возле автовокзала. Его общая площадь 3,5 тысяч квадратных метров

- Апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции о возврате в распоряжение муниципалитета Ялты двух крупных земельных участков возле городского автовокзала, - сообщили в отделе инфополитики администрации города Ялты.

Два смежных участка Ялтинский горсоветом передал в 2009 году в аренду ООО «ГКФ-Крым» для строительства и обслуживания торгово-коммерческого комплекса.

Но прошло 10 лет, а никаких видимых работ здесь не было замечено.

В мэрии Ялты отметили, что на сегодняшний день много внимания уделяется возвращению муниципалитету через суд земельных участков, которые правдами и неправдами оказались в аренде или собственности у коммерческих структур до 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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