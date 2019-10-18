2019-10-18T11:48:25+03:00
Общество

В Севастополе за парковку на газонах могут оштрафовать на 30 тысяч рублей

Прокурор города предложил наказывать за автомобили в зеленых зонах
Галина КОВАЛЕНКО
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В Севастополе решили навести порядок с парковками автомобилей.В Севастополе решили навести порядок с парковками автомобилей.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Автомобилистов Севастополя прокурор города предложил наказывать за размещение транспортных средств на зеленых зонах: штрафовать нарушителей от 1500 до 30 тысяч рублей.

И сейчас депутаты Законодательного Собрания обсуждают поправки в соответствующий закон.

- Необходимо иметь понимание, что относится к зеленым зонам, поскольку все, что не имеет твердого покрытия, может быть впоследствии названо зеленой территорией, - пресс-служба Законодательного Собрания города Севастополя цитирует высказывания парламентариев.

Приводится и мнение прокуратуры: - На территории города зеленой зоной признается вся зеленая растительность. По этой статье могут быть определенные перекосы. Однако, это не повод, чтобы отказываться от ее принятия.

Предполагается, что на начальном этапе действия закона суммы штрафов будут лояльными - от 1500 рублей для физических лиц до 30 тысяч рублей для юридических.

Новшество будет рассмотрено в первом чтении на пленарном заседании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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