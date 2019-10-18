В Крыму восстановилась скорость мобильного Интернета

СЕГОДНЯ 15:20 2019-10-18T15:20:52+03:00

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Сотовые операторы Крыма сняли ограничения скорости мобильного Интернета для абонентов МТС. Это касается тех потребителей, которые купили симки за пределами республики.

- Мы провели работу по улучшению качества связи, абоненты не испытывают затруднений. Стараемся, чтобы все работало хорошо. После проведенных работ, не видим угроз для работы связи, - рассказал КП-Крым директор компании «К-Телеком» Сергей Рубцов.

Напомним, ранее мы писали, что в течение нескольких дней в Крыму ограничили трафик из-за того, что сети не выдерживали аномально высокой нагрузки. За прошлую неделю она на 20 процентов превысила пиковые значение туристического сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU