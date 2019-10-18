Женщина отказалась платить алименты дочери, которая пострадала при взрыве в Керчи

СЕГОДНЯ 15:56 2019-10-18T15:56:23+03:00

Нарушительницу объявили в розыск в октябре Фото: "КП" Архив

Ее привлекли к административной ответственности

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К административной ответственности привлекли женщину, которая не платила алименты дочери, пострадавшей при взрыве в политехническом колледже.

Как сообщили в УФСПП России по Крыму, керчанка всячески скрывалась и отказывалась платить деньги на содержание 17-летней девушки.

Нарушительницу объявили в розыск в октябре.

- Мать не дала девочке тепла, понимая и заботы, которая пострадала при трагедии в политехническом колледже в Керчи. Гражданка не выплачивала алименты даже в период лечения дочери в Москве, - уточнили в ведомстве, передает Крымское информационное агентство.

По решению мирового суда Керчи ее привлекли к административной ответственности и назначили ей наказание в виде обязательных работ.

Напомним, 17 октября 2019 года почтили память погибших при взрыве в политехническом колледже в Керчи. Трагедия произошла год назад.

ИСТОЧНИК KP.RU