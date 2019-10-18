Женщина отказалась платить алименты дочери, которая пострадала при взрыве в Керчи
К административной ответственности привлекли женщину, которая не платила алименты дочери, пострадавшей при взрыве в политехническом колледже.
Как сообщили в УФСПП России по Крыму, керчанка всячески скрывалась и отказывалась платить деньги на содержание 17-летней девушки.
Нарушительницу объявили в розыск в октябре.
- Мать не дала девочке тепла, понимая и заботы, которая пострадала при трагедии в политехническом колледже в Керчи. Гражданка не выплачивала алименты даже в период лечения дочери в Москве, - уточнили в ведомстве, передает Крымское информационное агентство.
По решению мирового суда Керчи ее привлекли к административной ответственности и назначили ей наказание в виде обязательных работ.
Напомним, 17 октября 2019 года почтили память погибших при взрыве в политехническом колледже в Керчи. Трагедия произошла год назад.
ИСТОЧНИК KP.RU