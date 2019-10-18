Подрядчик завершает гидропосев травы на набережной Салгира в Симферополе
Большинство газонов уже засеяли
Все работы на набережной должны завершиться к 30 ноябряФото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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На набережной Симферополя завершается гидропосев газонной травы. Работы компания-подрядчик уже завершает. Об этом рассказал гендиректор предприятия Игорь Анацкий.
- Большую часть из прилегающих к реке газонов мы уже засеяли. До конца недели эти работы планируем закончить, - уточнил Анацкий.
Ранее КП-Крым писала, что симферопольские голуби уничтожают новый газон на набережной реки. Это несмотря на то, что нанесено специальное средство, которое защищает семена от от смыва дождем, выдувания ветром и съедения птицами.
ИСТОЧНИК KP.RU