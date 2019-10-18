Подрядчик завершает гидропосев травы на набережной Салгира в Симферополе

СЕГОДНЯ 16:28 2019-10-18T16:29:59+03:00

Все работы на набережной должны завершиться к 30 ноября Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ

Изменить размер текста: A A

На набережной Симферополя завершается гидропосев газонной травы. Работы компания-подрядчик уже завершает. Об этом рассказал гендиректор предприятия Игорь Анацкий.

- Большую часть из прилегающих к реке газонов мы уже засеяли. До конца недели эти работы планируем закончить, - уточнил Анацкий.

Ранее КП-Крым писала, что симферопольские голуби уничтожают новый газон на набережной реки. Это несмотря на то, что нанесено специальное средство, которое защищает семена от от смыва дождем, выдувания ветром и съедения птицами.

ИСТОЧНИК KP.RU