2019-10-19T09:24:34+03:00
Общество

Из-за тумана в аэропорту «Симферополь» задерживаются 7 рейсов

На данный момент погода улучшилась
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Такая же проблема была в пятницуТакая же проблема была в пятницуФото: "КП" Архив
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В симферопольском аэропорту задерживается прибытие и вылет 7 рейсов из-за плохих погодных условий. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе воздушной гавани, ночью был туман.

- На данный момент погода улучшилась, прибытие задержавшихся рейсов ожидается в ближайшее время, - отметили в пресс-службе.

Исходя из данных на онлайн-табло с опозданием вылетят рейсы в Москву (аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево). А на прилет опаздывают рейсы также из российской столицы.

Напомним, в пятницу, 18 октября, в аэропорту крымской столицы также задерживались рейсы из-за тумана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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