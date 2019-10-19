На выставке в Никитском ботсаду гости увидят 50 тысяч цветущих хризантем

СЕГОДНЯ 15:11 2019-10-19T15:26:04+03:00

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В Никитском ботаническом саду расцветут 50 тысяч хризантем. Полюбоваться на эту красоту жители смогут в пятницу, 25 октября, в день в открытия выставки.

Фото: пресс-служба Никитского ботсада

На этот раз растения встретят гостей в форме огромного восьмилепесткового цветка, расположенного в самом центре экспозиции.

- Всего в этом году высажено 50 тысяч штук растений хризантем как иностранных сортов, так и селекции наших ученых. Если хотите прочувствовать цвет и аромат настоящей осени, приходите в Никитский сад, полюбоваться на яркие и жизнерадостные хризантемы и зарядиться оптимизмом, - отметил директор ботсада Юрий Плугатарь.

Фото: Людмила Улейская

Всего на «подиум» выйдет 131 дебютантка из сорта хризантем. Кстати, число демонстрируемых отечественных новинок намного превышает количество «иностранок».

ИСТОЧНИК KP.RU