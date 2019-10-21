2019-10-21T08:09:41+03:00
Общество

Погода в Крыму на 21 октября: без осадков и тепло до +23

На полуострове хозяйничает бабье лето
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
На ЮБК температура воздуха днем 21…23°.На ЮБК температура воздуха днем 21…23°.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

21 октября, в понедельник на Крымском полуострове хороший, комфортный день. Настоящее бабье лето.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 21…23º, - сообщили в Крымском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 21…23°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный днем до +11 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Керчи легковушка врезалась в столб
В Севастополе 21 октября в Арт-бухте перестал работать паром
Наталья Маленко подала документы на конкурс главы администрации Симферополя
На подходах к Крымскому мосту сотрудники ФСБ задержали мужчину с 10-ти килограммами каннабиса
В «Крымэнерго» с октября изменили правила приема передачи показаний
В Крыму за незаконную добычу известняка предпринимателя наказали на 600 тысяч рублей
В Крым прибыл князь Георгий Романов
Ночное ДТП в Красноперекопском районе: сгорела иномарка и пассажир
Недельная хроника: Пять крымчан погибло в ДТП и на пожарах
В Евпатории автоугонщик сбил сотрудника полиции
Минприроды: Евпаторийскому дендропарку нанесен ущерб в 4 миллиона рублей
У берегов Крыма зафиксировали американский стратегический бомбардировщик
Смертельное ДТП на трассе "Таврида": один человек погиб и семь пострадали
Погода в Крыму на 20 октября: До +22 градусов и облачно
В центре Симферополя агрессивный мотоциклист избил журналиста местного телеканала
С 19 по 22 октября по Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность
Путину представят план по полной газификации Крыма
В Симферополе завершалась осенняя сельхозярмарка
На выставке в Никитском ботсаду гости увидят 50 тысяч цветущих хризантем