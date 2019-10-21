Погода в Крыму на 21 октября: без осадков и тепло до +23
21 октября, в понедельник на Крымском полуострове хороший, комфортный день. Настоящее бабье лето.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 21…23º, - сообщили в Крымском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 21…23°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный днем до +11 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.
ИСТОЧНИК KP.RU