Погода в Крыму на 21 октября: без осадков и тепло до +23

СЕГОДНЯ 08:06 2019-10-21T08:09:41+03:00

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21 октября, в понедельник на Крымском полуострове хороший, комфортный день. Настоящее бабье лето.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 21…23º, - сообщили в Крымском управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 21…23°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный днем до +11 м/с. Температура воздуха днем 18…20°.

ИСТОЧНИК KP.RU