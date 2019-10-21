В Крыму за незаконную добычу известняка предпринимателя наказали на 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:33 2019-10-21T08:47:13+03:00

За нарушение нужно раскошелиться на крупную сумму денег. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Прокуратура Первомайского района выявила нарушения требований законодательства о недропользовании.

- Местный предприниматель осуществлял добычу пильного известняка с нарушением правил охраны и пользования недрами, - сообщает пресс-служба прокуратуры республики Крым.

Житель района настолько увлекся, что начал добывать строительный материал за пределами границ землеотвода, указанных в специальном разрешении.

Эксперты подсчитали, что такая вольность причинила государству серьезный ущерб, в виде утраты запасов полезных ископаемых, на общую сумму 632 506 рублей.

Суд поддержали мнение прокуратуры. Теперь житель Первомайского района обязан на 100 процентов возместить причиненный недрам ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU