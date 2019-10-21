В Крыму за незаконную добычу известняка предпринимателя наказали на 600 тысяч рублей
Прокуратура Первомайского района выявила нарушения требований законодательства о недропользовании.
- Местный предприниматель осуществлял добычу пильного известняка с нарушением правил охраны и пользования недрами, - сообщает пресс-служба прокуратуры республики Крым.
Житель района настолько увлекся, что начал добывать строительный материал за пределами границ землеотвода, указанных в специальном разрешении.
Эксперты подсчитали, что такая вольность причинила государству серьезный ущерб, в виде утраты запасов полезных ископаемых, на общую сумму 632 506 рублей.
Суд поддержали мнение прокуратуры. Теперь житель Первомайского района обязан на 100 процентов возместить причиненный недрам ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU