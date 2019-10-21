В Севастополе 21 октября в Арт-бухте перестал работать паром

СЕГОДНЯ 11:29 2019-10-21T11:48:25+03:00

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В городе-герое Севастополе паромная переправа по маршруту «Артбухта - Северная сторона» по техническим причинам перестала работать: судно, занимавшееся перевозками, встало на ремонт.

В то же время пассажирские катера между площадью Нахимова и площадью Захарова, как и раньше, работают по привычному расписанию.

- Технические неисправности планируется устранить в течение суток,- сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Севастополя.

Чиновники просят горожан и гостей Севастополя с пониманием отнестись к временным неудобствам. Остановку паром на ремонт особенно нужно учесть при планировании своего маршрута автовладельцам, которые привыкли переправлять свои машины в центр города морским путем.

ИСТОЧНИК KP.RU