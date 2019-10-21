В Керчи легковушка врезалась в столб
Вечером в воскресенье, 20 октября, в Керчи в районе Ворошилово произошла авария. Водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и срезался в столб освещения.
На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и ГИБДД, пишет Керчь Инфо.
Информации о пострадавших нет.
В МЧС просят соблюдать водителей необходимые правила дорожного движения. На дороге нужно быть предельно осторожными, обращать внимание на предупреждающие и информационные знаки.
Напомним, ночью с субботы на воскресенье в Красноперекопском районе произошла авария - после столкновения загорелась легковушка. К счастью, водителю удалось выбраться из машины, но он получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU