В Керчи легковушка врезалась в столб

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-21T11:51:16+03:00

Информации о пострадавших пока нет. Фото: Керчь Инфо

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Вечером в воскресенье, 20 октября, в Керчи в районе Ворошилово произошла авария. Водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и срезался в столб освещения.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и ГИБДД, пишет Керчь Инфо.

Информации о пострадавших нет.

В МЧС просят соблюдать водителей необходимые правила дорожного движения. На дороге нужно быть предельно осторожными, обращать внимание на предупреждающие и информационные знаки.

Напомним, ночью с субботы на воскресенье в Красноперекопском районе произошла авария - после столкновения загорелась легковушка. К счастью, водителю удалось выбраться из машины, но он получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU