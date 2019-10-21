2019-10-21T11:51:16+03:00
Происшествия

В Керчи легковушка врезалась в столб

Водитель не справился с управлением
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Информации о пострадавших пока нет. Фото: Керчь ИнфоИнформации о пострадавших пока нет. Фото: Керчь Инфо
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Вечером в воскресенье, 20 октября, в Керчи в районе Ворошилово произошла авария. Водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и срезался в столб освещения.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и ГИБДД, пишет Керчь Инфо.

Информации о пострадавших нет.

В МЧС просят соблюдать водителей необходимые правила дорожного движения. На дороге нужно быть предельно осторожными, обращать внимание на предупреждающие и информационные знаки.

Напомним, ночью с субботы на воскресенье в Красноперекопском районе произошла авария - после столкновения загорелась легковушка. К счастью, водителю удалось выбраться из машины, но он получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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