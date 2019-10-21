На закупку технической соли предприятие «Крымавтодор» потратит 33 миллиона рублей
За эти деньги приобретут 6 тысяч тонн соли
Смесью будут посыпать дороги КрымаФото: Вадим Бегун
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Государственное предприятие «Крымавтодор» закупит 6 тысяч тонн соли за 33 миллиона рублей. Такие данные опубликованы на официальном портале государственных закупок.
Победителем стала фирма «Крым Соль».
Согласно документам, соль должны поставить до 31 декабря 2019 года.
А В ЭТО ВРЕМЯ
В Севастополе включили отопление. В работе уже находится весь Гагаринский район и большая часть Северной стороны, запущена центральная часть города.
ИСТОЧНИК KP.RU