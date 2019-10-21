В Симферополе 22 октября частично отключат свет на 4 улицах
Электричества не будет с 08.00 до 17.00
Света не будет целый день.
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22 октября, во вторник в столице Республики Крыма частично отключат свет на четырех улицах.
- Временное ограничение света связано с проведением ремонтным работами, - сообщили в ГУП «Крымэнерго».
Электрическими чайниками и духовками нельзя будет пользоваться с восьми утра до пяти вечера.
И так, где в Симферополе не будет света:
улица Ветка 6-10 (чет)
улица Леси Украинки 4 (чет), 1-27 (нечет)
улица Харьковская 32-44 (чет), 31-41
улица Мраморная 3/6
ИСТОЧНИК KP.RU