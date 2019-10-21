2019-10-21T17:53:52+03:00
Общество

В Симферополе 22 октября частично отключат свет на 4 улицах

Электричества не будет с 08.00 до 17.00
Галина КОВАЛЕНКО
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Света не будет целый день.Света не будет целый день.
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22 октября, во вторник в столице Республики Крыма частично отключат свет на четырех улицах.

- Временное ограничение света связано с проведением ремонтным работами, - сообщили в ГУП «Крымэнерго».

Электрическими чайниками и духовками нельзя будет пользоваться с восьми утра до пяти вечера.

И так, где в Симферополе не будет света:

улица Ветка 6-10 (чет)

улица Леси Украинки 4 (чет), 1-27 (нечет)

улица Харьковская 32-44 (чет), 31-41

улица Мраморная 3/6

ИСТОЧНИК KP.RU

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