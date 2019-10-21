2019-10-21T18:20:35+03:00
Общество

В Севастополе стартовал отопительный сезон

Батареи в жилых домах уже горячие, а теперь на очереди больницы и школы
Галина КОВАЛЕНКО
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В Севастополе дали тепло.В Севастополе дали тепло.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В минувшие выходные появилось тепло в большей части жилых домов Гагаринского района, Северной стороны и в центре Севастополя. Теперь станут горячими батареи в больницах, детсадах, школах и других различных учреждениях.

- Отопление в социальных и административных учреждениях Севастополя подадут сегодня, 21 октября в течение дня, - сообщает служба новостей ForPost.

В администрации города объясняют, что в учреждениях города отопление включается после соответствующей заявки балансодержателя здания.

Севастопольские чиновники не стали ждать традиционного снижения среднесуточной температуры воздуха, обратив внимание на жалобы замерзающих в своих квартирах горожан, и запустили тепло пораньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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