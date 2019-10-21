В Севастополе стартовал отопительный сезон
В минувшие выходные появилось тепло в большей части жилых домов Гагаринского района, Северной стороны и в центре Севастополя. Теперь станут горячими батареи в больницах, детсадах, школах и других различных учреждениях.
- Отопление в социальных и административных учреждениях Севастополя подадут сегодня, 21 октября в течение дня, - сообщает служба новостей ForPost.
В администрации города объясняют, что в учреждениях города отопление включается после соответствующей заявки балансодержателя здания.
Севастопольские чиновники не стали ждать традиционного снижения среднесуточной температуры воздуха, обратив внимание на жалобы замерзающих в своих квартирах горожан, и запустили тепло пораньше.
ИСТОЧНИК KP.RU